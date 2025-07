Laura Chiatti e Marco Bocci festeggiano 11 anni anni insieme: “Non si può spiegare, siamo un mondo a parte”

video suggerito

Laura Chiatti e Marco Bocci festeggiano undici anni insieme. Nel giorno del loro anniversario, la coppia di attori ha condiviso sui rispettivi profili social scatti in cui si scambiano baci o appaiono l'uno accanto all'altra, corredati da dolci dediche. Nell'ultimo periodo sono stati impegnati insieme sul set di Nei tuoi panni, nuova fiction Rai1, in cui hanno recitato per la prima volta insieme,

La dedica di Marco Bocci per l'anniversario con Laura Chiatti: "11 anni rock and roll"

"È che non si può spiegare… Noi siamo un mondo a parte". Con queste parole Laura Chiatti ha condiviso con i propri follower la gioia per l'undicesimo anniversario con Marco Bocci, collega e compagno di vita. Nello scatto i due si scambiano un tenero bacio e tra i commenti sono in tanti a congratularsi con loro, con l'attrice Chiara Francini che ha lasciato un cuore e con Nino D'Angelo che gli fa gli auguri.

Anche Marco Bocci in questa giornata speciale ha dedicato un pensiero a sua moglie, pubblicando sui social uno scatto con lei dal set della nuova fiction in cui recitano insieme: "Ok… 11 anni veramente Rock and roll….Happy 11. Je t'aime".

Marco Bocci: "Per la prima volta recito con mia moglie"

Marco Bocci e Laura Chiatti sono i protagonisti della fiction in quattro episodi Nei tuoi panni. Bocci, in un'intervista, ha rivelato che è la prima volta che recita con sua moglie: "È stata molto divertente condividere la scena sul set in una serie molto complicata, che ci ha dato la possibilità di confrontarci, di fare qualcosa che non avevamo mai fatto". Il progetto televisivo gli ha dato l'occasione di mettersi alla prova con lei. "Una persona scopre sempre, giorno dopo giorno, passo dopo passo qualcosa di nuovo – ha detto a proposito di Chiatti – Sicuramente anche lavorativamente ho scoperto tante cose nuove di lei".