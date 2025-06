video suggerito

Barbara Chiappini in lacrime: "In questi anni mi sono isolata. Con mio marito siamo in crisi, viviamo separati" Ospite de La Volta Buona, l'ex showgirl Barbara Chiappini ha parlato del rapporto con il marito Carlo Marini Agostini: "Stiamo vivendo il terzo allontanamento, non è un momento facile". Con le lacrime agli occhi, ha poi aggiunto: "Vorrei che fosse più sensibile. Viviamo in case separate, dividiamo la gestione dei figli".

A cura di Elisabetta Murina

Barbara Chappini è tornata in tv dopo un periodo di lontananza. La showgirl si è fatta conoscere dal pubblico tra la fine degli Anni Novanta e gli inizi degli Anni Duemila, partecipando a programmi come Mezzogiorno in Famiglia, Pomeriggio Cinque, Nati per Vincere. Oggi, a distanza di quasi 20 anni, ha raccontato cosa fa e si è commossa parlando del rapporto con il marito Carlo Marini Agostini, con cui sta attraversando un periodo di profonda crisi.

Perché Barbara Chiappini si è allontanata dalla tv

Dopo una carriera che ha raggiunto l'apice tra la fine degli Anni Novanta e gli inizi del Duemila, Barbara Chiappini si è allontanata dal piccolo schermo e dai riflettori. Nel 2012 aveva annunciato il suo addio alla televisione. Ospite de La Volta Buona, nella puntata del 19 giugno, l'ex showgirl ha spiegato a Caterina Balivo: "Mi sono un po' isolata in questi anni. Non lo so perché, mi volevo concentrare sulla crescita dei bambini. Avevo perso la mamma, mi ero trasferita a Roma e non avevo la famiglia vicina. Adesso sto cambiando, ho iniziato ad andare in cura da una psicoterapeuta".

La crisi con il marito Carlo Marini Agostini

L'ex showgirl ha raccontato di star attraversando un momento di difficoltà nel rapporto con il marito Carlo. "In 23 anni l'amore ha conosciuto alti e bassi, questo non è un momento facile, è il terzo allontanamento nell'ultimo periodo", ha confessato. Al momento i due hanno scelto di vivere in due case separate e di mantenere un buon rapporto per il bene dei due figli avuti insieme, uno di 11 e l'altro di 10 anni. "Le nostre discussioni iniziavano ad avere delle ripercussioni su di loro. Per evitare di esplodere abbiamo deciso di prendere una pausa di riflessione, in due case diverse, dividiamo la gestione dei figli", ha rivelato.

Chiappini si è poi commossa parlando del marito, in particolare quando Balivo le ha chiesto se si sentisse "svilita come moglie". E ha spiegato il motivo: "Vorrei che fosse un po' più sensibile, ha un carattere molto forte e dice cose che tendono a sminuire le persone. Io ho un animo romantico e sensibile, se fossi stata più forte avrei saputo reagire".