Barbara Chiappini: “Il mio sogno è Ballando con le Stelle. Ho costruito la mia famiglia, ora voglio tornare in Tv”

Dopo un lungo periodo d'assenza in cui si è dedicata alla sua famiglia, Barbara Chiappini sente il desiderio di tornare a lavorare in televisione. In un'intervista svela che il suo sogno è partecipare a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci ancora alla ricerca di nuove reclute per la prossima edizione: "Un format che mi permetterebbe di raccontarmi e far emergere lati di me che il pubblico non conosce".

Barbara Chiappini e il desiderio di tornare in Tv

Ex naufraga dell'Isola dei Famosi, Barbara Chiappini è stata per un lungo periodo di tempo uno dei volti noti della televisione italiana. In un'intervista al settimanale Gente, però, ripercorre le tappe fondamentali della sua vita e non nasconde il desiderio di tornare davanti alle telecamere. A domanda diretta se le manchi la Tv: "Sì, mi è mancata. Per anni è stata una parte importante della mia vita. L’avevo messa da parte per costruire la mia famiglia, ma ora sento l’esigenza di tornare". Il suo sogno è quello di partecipare a Ballando con le stelle, "un format che mi permetterebbe di raccontarmi e far emergere lati di me che il pubblico non conosce. Sarebbe un gran bel regalo".

L'amore con Carlo Marini Agostini e i due figli, Sveva e Folco

Barbara Chiappini è sposata dal 2011 con Carlo Marini Agostini, i due hanno due figli: Sveva e Folco. Oggi con i suoi figli va sempre in vacanza in Sardegna, "in un resort immerso nella natura, con il mare che sembra dipinto. Lo scegliamo perché è perfetto per i bambini che fanno di tutto, dai laboratori creativi alle piccole avventure all’aria aperta, dagli sport ai giochi in spiaggia". Le città che ricorda come tappe fondamentali della sua vita sono diverse. "Napoli, dove ho imparato a conoscere me stessa. Roma, città adottiva, dove ho costruito la mia famiglia, fatto scelte importanti e vissuto emozioni forti. E poi c’è Alba Adriatica, in Abruzzo, legata ad amicizie profonde e durature".