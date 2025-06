video suggerito

Carlo Conti e Francesca Vaccaro festeggiano 13 anni di matrimonio, la dedica romantica: “Voglio invecchiare con te” Carlo Conti e Francesca Vaccaro si sono dedicati parole d’amore sui loro profili Instagram in occasione del loro anniversario di matrimonio. 13 anni fa si sposavano e sui social hanno celebrato i loro sentimenti. Lei gli ha scritto: “Tutto ciò che voglio è invecchiare con te”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro festeggiano oggi 13 anni di matrimonio e per l'occasione entrambi hanno dedicato un post su Instagram al loro amore. Il celebre conduttore Rai ha conosciuto la sua dolce metà dietro le quinte di uno dei storici programmi della tv di Stato, Domenica In. Lei era una costumista, oggi è una Fashion Designer. Dal loro primo incontro non si sono più separati e oggi lei scrive: "Tutto ciò che voglio è invecchiare con te".

La dedica di Carlo Conti per la moglie Francesca Vaccaro

Carlo Conti oggi ha aggiornato il suo profilo Instagram per festeggiare sui social l'anniversario di matrimonio con Francesca Vaccaro, la moglie sposata il 16 giugno del 2012. "13 anni di noi" ha scritto il conduttore Rai a corredo di una foto di quel giorno.

La moglie, fashion designer ed ex costumista Rai, ha aggiunto tra i commenti la parola "Amore", poi sul suo profilo social ha aggiunto un post con la seguente didascalia: "Tutto ciò che voglio è invecchiare con te. Buon anniversario amore mio! 16 giugno 2012-16giugno 2025".

La storia d'amore e il matrimonio di Carlo Conti con Francesca Vaccaro

Dopo una crisi e un periodo di separazione, Carlo Conti e Francesca Vaccaro nel 2012 si giurarono amore eterno e da allora il loro amore è sempre stato vivo. Si sposarono nella Pieve di Sant'Andrea a Cercina, sulle colline intorno a Firenze, davanti a tanti amici Vip, colleghi e parenti. Il testimone dello sposo fu Leonardo Pieraccioni, carissimo amico di Conti. Due anni dopo le nozze è nato il loro primo figlio, Matteo, "frutto perfetto dell'amore, si chiama così perché significa dono di Dio, ed è stato un dono di Dio", disse il conduttore in un'intervista a Domenica In. Quando conobbe Francesca, Carlo Conti cambiò la sua vita: "Ero single, mi divertivo. Fino a Francesca non avevo mai vissuto con nessuno", disse.