Chi è Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti e madre di suo figlio Matteo Dopo un passato da "dongiovanni" impenitente, Carlo Conti ha trovato l'amore della sua vita nella costumista e stilista Francesca Vaccaro. Undici anni in meno di lui, si sono sposati nel 2012. Poi, due anni dopo, sono diventati genitori di Matteo.

Della sua vita privata Carlo Conti, ha sempre parlato poco, ma dal 2012 è noto che è sposato con Francesca Vaccaro, una ex costumista della Rai, conosciuta proprio dietro le quinte di uno degli storici programmi della tv pubblica. Lui e la moglie hanno un figlio, Matteo, nato nel 2014. Il presentatore ha trovato la serenità famigliare e la gioia della paternità dopo un passato da "casanova". "I vantaggi di un matrimoni posticipato? Tante avventure! Ovviamente prima delle nozze e si presuppone che dopo si rispetti la fedeltà", raccontava Conti nel'autunno 2019.

Chi è Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti è una stilista

Classe 1972, Francesca Vaccaro è un'ex costumista della Rai, divenuta poi stilista. Lei e Conti si sono conosciuti dietro le quinte di Domenica In, dov'è scoccato il colpo di fulmine. Da quando ha lasciato il lavoro da costumista, è diventata la direttrice creativa di un marchio di abbigliamento di lusso ecosostenibile, ovvero COUTŪ, che ha sede in Toscana, con tanto di boutique dedicata a Firenze. Tra le sue creazioni, ad avere un particolare successo è stata quella delle Real fake fur, ovvero dei capi che riprendono le pellicce di pelo animale, per morbidezza e aspetto, ma che sono realizzate con tessuti sostenibili.

La storia d'amore e il matrimonio

Nel passato della coppia, una rottura e un periodo di separazione, prima del matrimonio. Era stata lei a lasciarlo, ma lui è riuscito a riconquistarla seguendo il consiglio di Antonella Clerici: Si sono sposati il 16 giugno 2012. Le nozze vennero celebrate nella Pieve di Sant'Andrea a Cercina, sulle colline intorno a Firenze, davanti a molti invitati vip come Leonardo Pieraccioni (che fu testimone dello sposo), Antonella Clerici e Marco Masini. "Ogni giorno che passa siamo sempre più innamorati, più complici, più uniti, più NOI", scriveva la Vaccaro in un post Instagram per festeggiare il settimo anniversario di matrimonio. I due, quando possono, si concedono anche dei momenti di relax lontano dalla solita routine.

Carlo Conti e Francesca Vaccaro sono i genitori di Matteo

A un anno dalle nozze, Carlo Conti e Francesca Vaccaro aspettavano già un figlio. Il piccolo Matteo è nato l'8 feb 2014. "Matteo è il frutto perfetto dell’amore. Matteo si chiama così perché significa dono di Dio ed è stato un dono di Dio", aveva dichiarato Conti a Domenica In. Il forte legame di Conti con i colleghi Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi si è intensificato proprio grazie al fatto che tutti e tre sono diventati genitori in età piuttosto avanzata, intorno ai 50 anni.