Alessandro Cattelan assente nei palinsesti Rai, resta l’ipotesi del Dopofestival a Sanremo 2025

A cura di Andrea Parrella

Tra gli assenti alla presentazione dei palinsesti Rai del 19 luglio, spiccava certamente il nome di Alessandro Cattelan. Il conduttore, infatti, a differenza di quanto ci si potesse attendere, non sarà alla guida di un programma nel prossimo autunno. "Work in progress", dicono i dirigenti Rai in occasione della presentazione dei palinsesti parlando dei piani per Cattelan, senza fornire ulteriori dettagli sul destino riservato al presentatore, che quindi non ripeterà l'esperienza di Stasera c'è Cattelan, programma di seconda serata che nella scorsa stagione era andato in onda in due tranche, prima in autunno e poi nella seconda parte della stagione. E a quanto pare di capire non si ripeterà nemmeno l'esperienza in prima serata su Rai2 con Da vicino nessuno è normale, andato in onda la scorsa primavera.

L'ipotesi Dopofestival per il 2025

Per Cattelan, tuttavia, resta in piedi l'ipotesi di un ruolo nel Festival di Sanremo del 2025 di Carlo Conti. Il conduttore e direttore artistico, che torna a Sanremo dopo il triennio fortunato 2015 – 2018, ha infatti reintrodotto il Dopofestival e potrebbe essere proprio Alessandro Cattelan a condurre lo spazio, che avrà centralità anche per la promessa di Conti di chiudere le cinque serate in anticipo rispetto all'orario di chiusura delle serate nelle ultime edizioni.

Alessandro Cattelan: "Carlo Conti? Lo considero un amico"

Un impegno, quello al Dopofestival, che potrebbe rivelarsi molto importante per Alessandro Cattelan, che su Carlo Conti si era espresso così tempo fa: "Carlo è una di quelle persone che all’interno di questo mondo metto nella categoria dei miei amici, anche se non ci vediamo tutti i giorni. Quando sono arrivato in Rai è stato uno dei più carini con me ad accogliermi, così come Antonella Clerici. Sono sicuro di una cosa: che sia con Carlo che con Antonella farei qualsiasi cosa, a prescindere da Sanremo".