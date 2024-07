Palinsesti Rai 2024/2025 in diretta, le novità: la conferenza stampa di presentazione dei nuovi programmi tv

L'intervento di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, al Centro Produzione Rai di Napoli per la presentazione dei palinsesti 2024/2025:

Siamo qui per esprimere il nostro ringraziamento per chi lavora in un'azienda pubblica che è patrimonio di questo Paese. La Rai, azienda pubblica, regge anche un sistema di filiere produttive che senza di essa non avrebbero prospettiva. Il primo augurio è che la Rai, l'azienda pubblica, possa andare avanti difendendo il suo futuro. Le principali produzioni, le principali fiction hanno avuto un sostegno dalla Regione Campania. È nata una specie di scuola in questi anni che intendiamo valorizzare. Stiamo completando un polo multimediale a qualche centinaio di metri da qui per raccogliere idee innovative, startup, processi di formazione, realizzare perfino strutture per le produzioni cinematografiche che non abbiamo in Italia. Mi interessa sottolineare che avete una grandissima responsabilità voi giornalisti, in generale e in particolare in Italia. Sta crescendo la produzione di mondi individuali, che toccano la sostanza della vita democratica, voi avete il compito enorme, etico di avvicinare i cittadini sempre di più al mondo reale, rispetto a quello virtuale che viene proposto in maniera incontrollabile. […] Avete compito e dovere di trascinare i cittadini a distinguere mondo reale da virtuale. È un impegno di libertà. Vi chiedo di fare uno sforzo di verità tra chi si divide tra ignavia e abuso di potere. Bisogna fare qualche scelta di libertà per tutelare il futuro della vita democratica di questo Paese. Mi permetto di caricarvi sulle spalle quello che è lecito aspettarsi: dateci una mano a non precipitare in un mondo virtuale. Avete un compito democratico. Dovete essere in trincea per libertà e verità. Altrimenti c'è solo finzione e con la finzione un Paese non può vivere.