È morto Marco Anastasia, lo storico dirigente Rai aveva 64 anni È morto Marco Anastasia, 64 anni, storico dirigente della Rai. Per anni aveva curato i rapporti con i sindacati e dallo scorso agosto era diventato responsabile del coordinamento e Disability Manager.

È morto a 64 anni Marco Anastasia, storico dirigente Rai. Ad agosto dello scorso anno era diventato responsabile del coordinamento e Disability Manager. Per anni si era occupato di curare i rapporti con i sindacati e dallo scorso agosto era diventato responsabile del coordinamento e Disability Manager.

Il cordoglio per la scomparsa di Marco Anastasia

Dopo una laurea in giurisprudenza, la carriera di Marco Anastasia in Rai era cominciata nel 1986. Dal primo agosto del 2023 era diventato responsabile del coordinamento e Disability Manager. Il dirigente è scomparso nella notte di sabato 13 luglio, le cause della morte non sono state rese note. In una nota diffusa dal Tgr si legge:

La Direzione della Tgr esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Anastasia, dirigente Rai di lunghissimo corso, per tanti anni apprezzato responsabile della relazioni industriali e sindacali ma soprattutto uomo del dialogo e del confronto nei tavoli aziendali più difficili e complessi. Con Anastasia tutti i componenti della Direzione, e in particolare il Direttore Alessandro Casarin, hanno lavorato in questi anni per risolvere decine e decine di situazioni complicate, situazioni che una testata giornalistica come la Tgr deve affrontare quotidianamente. La Direzione Tgr si stringe alla sua famiglia, a tutti gli amici e ai tantissimi colleghi Rai che in questi anni hanno avuto a che fare con lui e con il suo sorriso conciliante.

Le parole di Roberto Sergio e Giampaolo Rossi

Roberto Pacchetti, codirettore, con Alessandro Casarin, della Tgr, in un post condiviso su Facebook dedica alcune parole a Marco Anastasia: "Ciao, ti ricordo così, sorridente, e nel nostro ultimo incontro mercoledì scorso quando ci siamo detti "Parliamo sempre di lavoro quand'è che andiamo a mangiare un bel pesce insieme?". Che tristezza, eri una persona perbene e un dirigente preparato, sempre attento a tutto e a tutti. Non ti dimenticheremo". Anche l'amministratore delegato Rai Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi, hanno espresso il proprio cordoglio: "Una persona perbene, un grande e discreto dirigente sempre al servizio dell’azienda. Esprimiamo il profondo cordoglio per la prematura e improvvisa scomparsa di Marco Anastasia che ha trascorso gran parte della sua vita aziendale nella direzione Risorse Umane. Era conosciuto e stimato per il suo equilibrio che è sempre riuscito a conservare anche durante accese trattative sindacali. Il suo sorriso e la sua bonomia mancheranno a tutti noi". In una nota diffusa da Usigrai, si legge: "Sempre defilato, ha dato contenuto e valore al ruolo delle relazioni sindacali e industriali in una azienda complessa come la Rai. Per noi tutti un punto di riferimento anche nel nuovo impegno che ricopriva da qualche mese nel settore contenzioso e disciplina della Rai. Ci stringiamo alla famiglia a cui vogliamo testimoniare le più sentite condoglianze".