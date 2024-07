È morto Marcello Lazzerini, ex giornalista Rai e cronista sportivo

video suggerito

È morto a 86 anni Marcello Lazzerini, per oltre 40 anni cronista della Rai. Il giornalista si occupò a lungo di sport e di cultura per il Tg della Toscana.

La carriera di Marcello Lazzerini

È scomparso Marcello Lazzerini, cronista Rai per oltre quarant'anni, inviato sportivo e conduttore televisivo. Seguì a lungo la Fiorentina e nel 1993 vinse il premio "Bancarella Sport" con il libro La leggenda di Bartali (pubblicato da Ponte delle Grazie). Tra le pubblicazioni che ha curato: Omaggio a Giorgio La Pira, La musica nella scuola, Firenze: Note di Storia e di Urbanistica. È stato autore di Azzurri miei di… letti, scritto con la collaborazione di Alessandro Selvi, e Mastroianni e gli allegri ragazzi di Castiglioncello (luglio 1999). Con la casa editrice Jaca Book di Milano scrisse Reporter sul Golgota, accadde nel 33 d.C. Nel 2001 pubblicò con Luca Lazzerini il libro Correndo correndo con Antonello Venditti – tra calcio e musica.

I messaggi di cordoglio per Marcello Lazzerini

Sui social sono tanti i messaggi di cordoglio per il giornalista. In uno si legge: "Non abbiamo mai lavorato fianco a fianco, ma per me è sempre stato un punto di riferimento. Un giornalista che seguivo con interesse. Accendevamo la tv a casa mia all'ora di cena e quando appariva lui, sapevo che avrebbe parlato dei miei argomenti preferiti. Pensare, questa sera, di essere proprio in quella redazione a parlare più o meno delle stesse cose, mi emoziona ancora di più. Ogni volta che ci incrociavamo, allo stadio per la Fiorentina o in qualche occasione "sportiva", ci salutavamo con affetto e simpatia, per tanti motivi". Il post si conclude: "Con educazione e gentilezza si avvicinava sempre per darmi qualche consiglio.Voce e volto indimenticabili. Firenze saluta un grande giornalista sportivo e non solo. Addio Marcello Lazzerini. Condoglianze al figlio Luca, nostro collega, e a tutta la sua famiglia".