video suggerito

È morto Roberto Bassanini, scenografo Mediaset. Barbara D’Urso: “Uno dei pochi che ha continuato a sostenermi” È morto Roberto Bassanini, scenografo di numerosi programmi Mediaset. Aveva 62 anni. È stato colpito da una improvvisa emorragia cerebrale. “Un uomo dolcissimo. Anche nell’ultimo anno ci sei stato per me”, ha scritto Barbara D’Urso, che ha lavorato con lui in più occasioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

É morto Roberto Bassanini. Aveva 62 anni e lavorava come scenografo in diversi programmi Mediaset. A darne l'annuncio Matteo Rivolta sul suo profilo Facebook, svelando anche le cause del decesso: una improvvisa emorragia cerebrale. Barbara D'Urso ha commentato la triste notizia sui suoi social: tra loro un profondo rapporto di stima e affetto. Era stato lui a curare la scenografia di diversi suoi show, tra cui Pomeriggio Cinque. "Sei stato uno dei pochi che ha continuato a esserci per me", ha scritto la conduttrice.

Il messaggio di Barbara D'Urso

Con un breve messaggio sui social, Barbara D'urso ha annunciato la morte dello scenografo Roberto Bassanini. I due hanno lavorato insieme per diversi anni: era stato lui a curare le scenografie di alcuni suoi programmi Mediaset, tra cui Pomeriggio Cinque. Tra loro si era creato un rapporto di profonda stima e affetto, continuato anche nell'ultimo anno, in cui la conduttrice non è più stata un volto dell'azienda di Pier Silvio Berlusconi. "Ho il cuore spezzato", ha esordito D'Urso sui suoi social. Poi ha continuato:

Per anni abbiamo lavorato insieme, scegliendo pezzo per pezzo le scenografie dei miei programmi… Un uomo dolcissimo… E anche nell’ultimo anno sei stato uno dei pochi che ha continuato a esserci per me, a sostenermi… Ciao Roberto, mancherai tanto.

La carriera di Roberto Bassanini

Come si legge sul suo profilo Facebook, Roberto Bassanini ha studiato presso l'Accademia delle Belle Arti di Brera, a Milano, dove sarebbe nata la sua passione per l'arte e la scenografia. Poi è approdato a Mediaset, dove ha lavorato per diversi anni in qualità di scenografo per numerosi programmi. Tra questi, come mostrano alcune foto condivise da lui, Domenica Live e Pomeriggio Cinque con Barbaba D'Urso, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer. Ha anche lavorato per Mediaset in Spagna, nel progetto di espansione dell'azienda di Pier Silvio Berlusconi.