Chi è Chiara Buratti, moglie di Massimo Cotto: attrice, conduttrice e volto di Rai Cultura

Chiara Buratti è la moglie di Massimo Cotto, al quale era legata da 21 anni. Attrice sia per il teatro che per la tv, è diventata anche il volto di vari programmi di Rai Cultura. Di recente, come raccontato sui social, ha scoperto di avere una sindrome rara, di cui aveva parlato anche suo marito. Per la sua scomparsa ha condiviso un doloroso e commovente post su Instagram.

Chiara Buratti, attrice e conduttrice televisiva, era legata da 21 anni a Massimo Cotto, voce di Virgin Radio, scomparso nella notte del 2 agosto. Su Instagram è comparso in queste ore un post nel quale ha cercato di verbalizzare il dolore di una perdita così improvvisa e terribile, che arriva in un momento non semplice: lei stessa ha dovuto affrontare quasi due mesi di ricovero in ospedale, dopo aver scoperto di soffrire di una sindrome rara.

Chi è Chiara Buratti, la carriera da conduttrice e attrice in tv e al teatro

Nata a Cento il 12 agosto 1977, Chiara Buratti si avvicina al mondo dello spettacolo prima come attrice. Ha preso parte a fiction note come Un posto al Sole, mentre al cinema è comparsa nel film Una donna alle dieci con Giorgio Faletti, partecipando anche al film Il cuore altrove di Pupi Avati. La sua principale attività, però, resta a teatro, dove prende parte a svariati spettacoli di successo, poi dal 2015 Faletti la sceglie come interprete del suo monologo L'ultimo giorno di sole. Dal 2017, poi, porta in scena lo spettacolo comico, Quella piccola pazza cosa chiamata amore, diretta da Lillo. Di recente è stata protagonista dello spettacolo teatrale 4 Donne. In televisione, invece, è uno dei volti di Rai Cultura, dove conduce diversi programmi dedicati alla scienza e nel 2023 ha condotto il programma Profili, per Rai Scuola. Negli anni, poi, ha preso parte anche a diverse pubblicità televisive.

La storia d’amore con Massimo Cotto e la scoperta di una sindrome rara

Come ha raccontato lei stessa nel post pubblicato a poche ore dalla scomparsa del marito, i due si sono incontrati diversi anni fa: "Ci siamo conosciuti che ero una ragazzina timida e astemia (questo ci tenevi sempre a specificarlo) e abbiamo camminato assieme per 21 anni". Dopo quattro anni di fidanzamento, si sono sposati il 24 settembre 2006 e l'anno dopo sono diventati genitori di Francesco, il loro unico figlio, che quest'anno ha compiuto 17 anni. Tanti i post pubblicati da entrambi, in cui hanno raccontato anche momenti difficili affrontati in questo lungo percorso l'uno accanto all'altra. Come scriveva Cotto, lo scorso 4 giugno, hanno dovuto far fronte ad un momento difficile:

Stavolta non ci siamo fatti mancare niente. Tre ricoveri al pronto soccorso in quattro giorni, la scoperta di avere una sindrome rara che colpisce una persona su centomila, dolori lancinanti e corpo paralizzato, il ricovero in Neurologia, poi in Rianimazione, poi l’intubazione e pure la polmonite. La paura e il risveglio.

In questi anni non sono mancate dediche, dichiarazioni d'amore, come quella che lei scriveva il 20 maggio 2023, giorno del compleanno di Cotto: "Tu hai da sempre il dono di tenerci uniti, farmi sorridere, darmi energia, consolarmi e meravigliarmi".