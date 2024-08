È morto Massimo Cotto, il conduttore radiofonico di Virgin Radio aveva 62 anni

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

È morto Massimo Cotto. Il conduttore radiofonico, voce di Virgin Radio, aveva 62 anni. A darne l'annuncio la radio, che per anni è stata la sua "seconda casa", con un post su Facebook. Anche la moglie ne ha comunicato la scomparsa: "Continua a soffiare nel vento. Nessuno ti dimenticherà mai. Te lo prometto”. Era entrato a far parte del gruppo di Virgin Radio nel 2012 raccontando al pubblico le follie del grandi artisti rock con il programma Rock Bazar, poi dal 2016 andava in onda tutte le mattine con lo spazio Rock and Talk con Maurizio Faulisi e Antonello Piroso. Nel corso della sua carriera è stato anche autore per diversi programmi televisivi e giornalista, collaborando con testate nazionali e internazionali.

La carriera di Massimo Cotto, tra radio e giornalismo

Nato nel 1962 ad Asti, Massimo Cotto è stato giornalista, conduttore radiofonico e autore. Nel suo passato anche il basket, sport a cui ha giocato fino ai 16 anni, quando si innamorò della radio dopo aver sentito la voce di un deejay in macchina e decise di lasciare tutto. L'esordio nel mondo radiofonico nel 1983 come disc joker presso la sede Rai di Torino. Il suo nome è rimasto legato per molti anni a Radio Rai, emittente per la quale condusse diversi programmi. Fu anche autore del Festival di Sanremo 2010, The Voice of Italy, Scalo 76 per Mara Maionchi e giornalista, collaborando negli anni con diverse testate italiane e americani, da L'Espresso a Billboard. Fu anche direttore di Rockstar e direttore editoriale di Rocksounf, Groove e Punk. Nel 2012 entrò a far parte della "famiglia" di Virgin Radio, raccontando al pubblico le follie del grandi artisti rock con il programma Rock Bazar, poi dal 2016 andava in onda tutte le mattine con lo spazio Rock and Talk con Maurizio Faulisi e Antonello Piroso.