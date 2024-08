video suggerito

Simona Branchetti in lacrime a Pomeriggio5 News ricorda Carlotta Dessì: “Era un’amica vera” Simona Branchetti oggi ha ricordato la collega Carlotta Dessì, la giornalista Mediaset morta a 35 anni lo scorso febbraio. La sua città natale le ha dedicato una piazza e la conduttrice di Pomeriggio5 News nel dare l’annuncio non ha trattenuto le lacrime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simona Branchetti nel corso di Pomeriggio 5 News oggi, venerdì 2 agosto 2024, ha ricordato Carlotta Dessì, la giornalista morta lo scorso febbraio all'età di 35 anni. La conduttrice ha omaggiato la collega, ma non è riuscita a trattenere le lacrime: "Scusate, era un'amica vera".

Il ricordo di Simona Branchetti per la collega Carlotta Dessì

Simona Branchetti durante Pomeriggio5 News questo pomeriggio ha ricordato la sua collega, Carlotta Dessì, annunciando che il paese di origine della giornalista, Gergei, in Sardegna, le dedica una piazza. "Il paese di Gergei, in Sardegna, rende onore a Carlotta Dessì, la nostra collega, giornalista che ha lavorato con me per tanto tempo, al Tg5, a Morning News, Pomeriggio 5, che avrebbe voluto fare ora con noi. Le hanno dedicato una piazza, il prefetto della provincia di Nuoro ha autorizzato l'intitolazione di una piazza che si chiamerà "Piazza Carlotta Dessì". Noi la ricordiamo con grande affetto" ha dichiarato la conduttrice che non è riuscita a trattenere l'emozione. Si è commossa e ha chiesto scusa ai telespettatori: "Scusatemi, ma Carlotta era un'amica vera".

La morte di Carlotta Dessì, aveva solo 35 anni

La giornalista Mediaset Carlotta Dessì è morta lo scorso febbraio, a soli 35 anni. Combatteva da alcuni mesi contro una grave malattia. In sedia a rotelle, accolta da Mario Giordano a Fuori dal coro, raccontò il decorso del suo problema di salute: "Sono stata cinque mesi in ospedale, spero di tornare presto sul campo, a dare caccia ai ladri. Tornerò alle cure, spero di tornare presto nella squadra di Fuori dal coro". Sui social, a corredo del video del suo intervento, scrisse: "Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in un caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno".

Leggi anche Federica Pellegrini svela al marito Matteo Giunta che andrà a Ballando con le stelle, la reazione in un video