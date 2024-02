Morta Carlotta Dessì, la giornalista Mediaset aveva 35 anni Lutto nel giornalismo, con la morte prematura di Carlotta Dessì, morta a seguito di una grave malattia. Lavorava per diversi programmi di informazione Mediaset, l’ultima volta in Tv da Mario Giordano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Lutto nel mondo del giornalismo. È morta Carlotta Dessì, giornalista Mediaset che aveva lavorato per diversi programmi di informazione e e approfondimento delle emittenti di Cologno Monzese, tra cui "Pomeriggio 5" e "Fuori dal Coro". La giornalista aveva 35 anni ed era affetta da una grave malattia. A dare notizia della sua scomparsa in serata Tgcom24, che ha pubblicato un messaggio attraverso cui la Direzione e tutta la redazione si stringono alla famiglia Dessì con profondo dolore.

L'ultima volta in Tv con Mario Giordano

Negli ultimi mesi Dessì aveva raccontato il decorso della sua malattia sui social, pubblicando il video del suo ritorno in Tv, in sedia a rotelle, accolta da Mario Giordano. Questo il messaggio pubblicato: “Perché bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in un caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno. Ma da subito sono stata travolta da tanto amore e affetto, in ogni momento. Sono circondata da persone e amici veri che non mi lasciano mai sola e mi danno tanta forza sempre, soprattutto quando le mie paure prendono il sopravvento. Mi ricordano di guardare avanti, di pensare al futuro e di non mollare mai. Anche se la strada sarà lunga e a tratti complicata. Perché vincerò, anzi vinceremoò. Grazie a tutti. Ma soprattutto grazie a Mario Giordano e alla splendida squadra di Fuori dal coro. 5 mesi di ospedale, sono felicissima”.

L'ultimo messaggio sui social

L’ultimo post pubblicato sui social da Carlotta Dessì risale a tre settimane fa, con la foto di un quadro regalato da un’amica con il messaggio “non temere”. Questa la didascalia: “Questo regalo è arrivato qualche giorno fa. "Non temere", mi ha scritto la mia adorata Simonetta. E in queste due parole ho capito che c'è tutto il senso della mia vita. Ah, la vita. Quanto la cerchi, quando tocchi per mano la sofferenza e la malattia. Sentendoti pure egoista. La paura fa tremare e la mente viaggia. Ma "non temere", Carlotta”.