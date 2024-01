I funerali di Sandra Milo oggi a Roma, alle ore 12 l’ultimo saluto all’attrice: i figli attendono il feretro nella Chiesa degli Artisti

Si terranno a Roma, nella chiesa degli Artisti, i funerali di Sandra Milo, l'attrice morta all'età di 90 anni. La cerimonia avrà inizio alle ore 12 del 31 gennaio ed è prevista la presenza dei familiari di Milo, in particolare i figli Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis, ma anche gli amici del mondo dello spettacolo. Molti di questi avevano già presenziato in occasione dell'allestimento della camera ardente per l'attrice in Campidoglio, rimasta aperta per tutta la giornata giornata di ieri, 30 gennaio. Per i funerali di Sandra Milo non è prevista una diretta televisiva.