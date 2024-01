La casa di Sandra Milo a Roma: dove viveva la popolare attrice Sandra Milo, scomparsa oggi all’età di 90 anni, abitava a Roma, in un appartamento del quartiere Balduina, zona Nord Ovest della Capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Sandra Milo, popolare attrice e recentemente protagonista del programma di Sky ‘Quelle brave ragazze', è morta all'età di 90 anni nella sua abitazione a Roma. Abitava, stando a quanto si legge in un'intervista che risale al 2017, in un appartamento alla Balduina, zona Nord Ovest della Capitale.

Le case di Sandra Milo a Roma

Nella stessa intervista, rilasciata al sito Intervisteromane.net, Sandra Milo dice di aver abitato in molti quartieri della Capitale: "Agli inizi stavo ai Parioli, poi mi sono trasferita al quartiere Nomentano, poi passata al Flaminio, poi sono tornata di nuovo ai Parioli, dopo sono andata a Casal Lumbroso dove sono stata per tanti anni, poi per 20 anni sono stata nel quartiere del Divino Amore. Ora mi trovo alla Balduina, una zona molto bella di Roma. La città è molto bella ed è talmente immensa che non riesco mia a conoscerla come si deve. E’ sempre sorprendente perché trovo sempre degli aspetti nuovi, dei posti che non conoscevo e che mi lasciano a bocca aperta".

L'ultima casa dove ha vissuto Sandra Milo

Nel 2021 l'attrice ha aperto le porte del suo appartamento a Marco Maisano per il programma televisivo ‘Permesso Maisano'. L'ingresso si apre su un salotto pieno di tappeti, dove Sandra Milo diceva di trascorrere buona parte della giornata. Al centro c'è un tavolo da pranzo su cui era appoggiata una copia del Corriere della Sera, "che leggo tutti i giorni".

Ci sono anche ceramiche di Deruta raffiguranti animali, alcune appoggiate sopra una libreria: "Non avevo posto, prima abitavo in una casa molto più grande, con un giardino molto grande. Ma i ladri mi hanno rubato tutto, l'argenteria e i gioielli. Ma continuavano a tornare e mi facevano paura". Tra i quadri appesi in salotto, c'è anche un poster di un'opera realizzata dal muralista messicano Diego Rivera, che si trova sopra a un mobile antico in legno lavorato. Attraverso una porta finestra si accede a un balconcino pieno di piante, una passione dell'attrice.

"La camera da letto è la prima volta che la faccio vedere, sono molto gelosa della mia camera", diceva Sandra Milo a Maisano. Il pavimento è in parquet, la testata del letto è spagnola, rossa, con intarsi di legno, c'è una cassettiera in legno e un armadio. "Su questo letto non ci ha mai dormito nessuno all'infuori di me", spiegava l'attrice.

