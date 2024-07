video suggerito

Ecco lo stadio della Roma a Pietralata, oggi svelate le prime immagini: “Uno dei più belli al mondo” Saranno pubblicate oggi pomeriggio, al termine dell’incontro in Campidoglio tra l’As Roma e l’amministrazione capitolina, le immagini con i rendering del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Come abbiamo scritto nei giorni scorsi, nonostante i problemi burocratici sui sondaggi archeologici la Roma sta tentando di accelerare i tempi in merito allo stadio di Pietralata. E oggi, proprio in questo senso, c'è stato un incontro in Campidoglio tra la società giallorossa, presenti Ryan Friedkin e la ceo Lina Souloukou, e il Campidoglio, rappresentato dal sindaco Gualtieri e dagli assessori allo Sport e all'Urbanistica, Onorato e Veloccia.

La novità è rappresentata dalle prime immagini dello stadio di Pietralata, in sostanza un rendering su come sarà l'impianto dal punto di vista visivo. Non saranno svelati dettagli sul progetto definitivo in merito alla viabilità e alle questioni ambientali, per esempio, ma saranno svelate le caratteristiche estetiche e tecniche di quello che sarà la nuova casa dei giallorossi.

Il sindaco Gualtieri si è detto contento del progetto: "È bellissimo. Sarà un impianto di categoria top, uno degli stadi più belli del mondo. Ha alcune caratteristiche che penso faranno felici gli appassionati e i tifosi, a partire dalla Curva Sud, che sarà grandissima, un catino davvero straordinario. Abbiamo apprezzato il fatto che il progetto sia unico, non sia uno stadio uguale a tutti gli altri e che sia stato pensato alle caratteristiche di Roma, alla sua eredità e alla sua storia.

Quindi è un progetto che si integra rispetto alle caratteristiche monumentali e storiche della città. È un progetto green, ha delle caratteristiche di sostenibilità particolari ed è collegato ad una riqualificazione dell'area con un parco molto grande e delle aree verdi molto importanti. Vedrete le caratteristiche, siamo molto soddisfatti".