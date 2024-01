Addio a Sandra Milo, l’attrice è morta a 90 anni: è stata la musa di Federico Fellini È morta Sandra Milo. L’attrice aveva compiuto 90 anni l’11 marzo del 2023. A farlo sapere, la famiglia. È stata musa di Federico Fellini e una delle dive più popolari del cinema italiano. Non sono note per il momento le cause della morte, ma molto probabilmente sono legate all’età. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Sandra Milo: musa di Fellini e diva del cinema

Sandra Milo, all'anagrafe Salvatrice Elena Greco, è nata a Tunisi nel 1933. Ha mosso i primi passi nel mondo del cinema intorno alla metà degli Anni Cinquanta, in particolare nel 1955, quando le venne affidato un ruolo nel film Lo Scapolo. Negli anni successivi arrivò la popolarità grazie a numerosi ruoli con Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni. Negli Anni Sessanta divenne poi nota, insieme a Claudia Cardinale, come una delle muse del regista Federico Fellini. Oltre a lui, Milo lavorò anche con altri grandi nomi del panorama italiano, da Pupi Avanti a Gabriele Salvatores, passando per Gabriele Muccino e Alberto Sordi. Tra i suoi film si ricordano Fantasmi a Roma, Il giorno più corto, 8 e mezzo (premiato con l'Oscar), Il generale della rovere.

Sandra Milo in tv: da Studio Uno a Quelle brave ragazze

Oltre al cinema, nella carriera di Sandra Milo ci furono anche diverse esperienze televisive in Rai e Mediaset. La prima di queste fu nel 1966 nello studio di Studio Uno, per poi tornare alla conduzione dopo vent'anni con Bettino Caxi, in una tv di Stato all'epoca controllata dal Partito Socialista Italiano. Tra i programmi che la videro protagonista ci furono Mixer nei primi Anni ottanta, Piccoli Fans, Buongiorno Domenica.

https://www.youtube.com/watch?v=wF1QAzFUYl0

Lasciata la Rai, nella stagione televisiva 1991-1992 Milo approdò in Mediaset (allora Fininvest) per succedere a Enrica Bonaccorti nella conduzione del quiz Cari genitori, in onda su Rete 4. Più di recente, è stata una concorrente dell'Isola dei Famosi nel 2010, inviata speciale de La Vita in diretta Estate nel 2020, protagonista del programma Quelle Brave Ragazze in onda su SkyUno con Mara Maionchi e Orietta Berti nella prima stagione e con Mara Maionchi e Marisa Laurito nella seconda stagione del 2023.