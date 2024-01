L’omaggio della Rai a Sandra Milo: la programmazione per ricordare l’attrice La Rai cambia programmazione per omaggiare Sandra Milo, morta oggi all’età di 90 anni. Rai Movie dedicherà l’intera serata all’attrice, da domani tutti i programmi Rai, dalla mattina alla sera, dedicheranno un pensiero alla protagonista dell’intrattenimento tv che Fellini soprannominò “Sandrocchia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La notizia della morte di Sandra Milo ha scosso il mondo del cinema e della televisione italiana. A lei la Rai ha deciso di dedicare una programmazione che ne racconta la lunga carriera, ricca di successi. A partire da stasera, lunedì 29 gennaio, Rai Movie trasmetterà il film Il generale della Rovere e Salvatrice – Sandra Milo si racconta. Domani, martedì 30 gennaio, i programmi dedicheranno ricordi e omaggi all'attrice: ecco tutta la programmazione.

Il ricordo di Sandra Milo dopo la notizia della scomparsa

Dopo gli omaggi a Sandra Milo andati in onda in tutti i programmi di intrattenimento Rai oggi, lunedì 29 gennaio, questa sera Rai Movie trasmetterà, alle ore 21.10, "Il generale della Rovere" con Vittorio De Sica e Sandra Milo protagonisti. A seguire, dalle 23.35, andrà in onda il documentario di Giorgia Wurth Salvatrice – Sandra Milo si racconta. La piattaforma streaming RaiPlay, inoltre, ha messo in evidenza contenuti dedicati alla lunga carriera della famosa attrice: presenti in streaming interviste, apparizioni tv e film che la vedono protagonista.

Gli omaggi a Sandra Milo su Rai1, Rai2 e Rai3 martedì 30 gennaio

Martedì 30 gennaio l'omaggio a Sandra Milo percorrerà tutti gli appuntamenti in diretta del daytime di Rai Uno, da Uno Mattina a Storie Italiane, e si sposterà in seconda serata su Rai2 con Generazione Z. Su Rai3 Agorà si collegherà in diretta con la camera ardente, allestita presso la Sala della Promoteca in Campidoglio prima dei funerali alla chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo che si terranno mercoledì 31 gennaio. Si parlerà ancora di Sandra Milo in Avanti Popolo, talk in prima serata su Rai3.

Le celebri apparizioni dell'attrice in tv su Rai Storia

Martedì 30 gennaio, dalle ore 12.10, Rai Storia proporrà alcune delle celebri apparizioni televisive di Sandra Milo. Si comincerà con la puntata del 1976 di Ieri e Oggi con Mike Bongiorno per proseguire con Sabato Sera del 1967 con Pippo Baudo, Mina e Giorgio Albertazzi, e con uno sketch con Gigliola Cinquetti da Studio Uno 1966. Alle 13.10 andrà in onda Lelio Luttazzi, il tasto giusto, al quale Sandra Milo rivolse un pensiero nella scorsa primavera per Storie della Tv di Rai Storia. Alle 19.40 sarà trasmesso Ci vediamo stasera in casa di Sandra Milo, uno Speciale del 1967 nel quale la casa di Sandra Milo diventò la passerella di cantanti e canzoni.