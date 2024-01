Debora Ergas, figlia di Sandra Milo: “Addio mamma. Sei di nuovo leggera, nel vento” Debora Ergas ha rotto il silenzio sulla morte della mamma Sandra Milo, avvenuta il 29 gennaio all’età di 90 anni. “Addio mamma. Sei di nuovo leggera, nel vento”, ha scritto in un breve messaggio su X. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Debora Ergas, figlia di Sandra Milo, ha rotto il silenzio sulla morte della madre. La nota attrice, musa di Federico Fellini, è morta il 29 gennaio 2024 a 90 anni, compiuti lo scorso marzo. Con un messaggio su X, accompagnato da una foto, la giornalista de La Vita in Diretta ha scritto: "Addio mamma. Sei di nuovo leggera, nel vento".

I tre figli di Sandra Milo: Ciro, Azzurra e Debora

Debora Ergas è stata la prima dei tre figli dell'attrice a esporsi pubblicamente riguardo alla morte della madre, avvenuta il 24 gennaio. Nata nel 1963, da oltre 40 anni lavora come giornalista inviata del noto programma La Vita in diretta, in onda su Rai1. Suo padre è Moris Ergas, produttore greco, seconde nozze di Sandra Milo. Le prime furono quando aveva solo 15 anni con il Marchese Cesare Rodighiero: rimase incinta ma il bambino morì a causa di un parto prematuro. Debora Ergas ha un fratello e una sorella, Ciro e Azzurra, nati dal matrimonio della madre con Ottavio De Lollis, dal quale si separò poi nel 1986. I due hanno rispettivamente 53 e 54 anni. L'uomo fu oggetto di uno scherzo telefonico nel 1990, per il quale Milo credendo che il figlio fosse vittima di un incidente urlò in diretta tv "Oddio Ciro, dove?", diventando di fatto uno dei primi meme moderni della tv.

La carriera di Sandra Milo tra cinema e tv

Nata a Tunisi nel 1933, Sandra Milo ha mosso i primi passi nel mondo del cinema intorno alla metà degli Anni Cinquanta, in particolare nel 1955, quando ottenne il suo primo ruolo nel film Lo Scapolo. Negli Anni Sessanta divenne poi nota, insieme a Claudia Cardinale, come una delle muse del regista Federico Fellini. Oltre a lui, la diva lavorò anche con altri grandi nomi del panorama italiano, da Pupi Avanti a Gabriele Salvatores, passando per Gabriele Muccino e Alberto Sordi. Tra i suoi film si ricordano Fantasmi a Roma, Il giorno più corto, 8 e mezzo (premiato con l'Oscar), Il generale della rovere.

Oltre al cinema, nella carriera di Sandra Milo ci furono anche diverse esperienze televisive in Rai e Mediaset. La prima di fu nel 1966 nello studio di Studio Uno, poi Mixer nei primi Anni Ottanta, Piccoli Fans, Buongiorno Domenica. Per quanto riguarda Mediaset, si ricordano la conduzione del quiz Cari genitori, in onda su Rete 4 e i più recenti l'Isola dei Famosi e Quelle brave Ragazze, con Mara Maioncihi e Orietta Berti, sostituita poi da Marisa Laurito.