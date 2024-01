L’ultimo saluto a Sandra Milo: la commozione ai funerali della diva, da Mara Venier a Vladimir Luxuria I funerali di Sandra Milo sono stati celebrati nella giornata di mercoledì 31 gennaio, nella Chiesa degli Artisti a Roma. Tanti i nomi dello spettacolo che hanno voluto porgere il loro ultimo saluto alla grande attrice: da Michele Placido a Eleonora Daniele, da Mara Venier a Vladimir Luxuria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultimo saluto a Sandra Milo è stato celebrato nella giornata di mercoledì 31 gennaio nella Chiesa degli Artisti, a Roma, a Piazza del Popolo. Tante le persone accorse a salutare la diva, scomparsa il 29 gennaio all'età di 90 anni. Molti anche i volti noti dello spettacolo che si sono soffermati nel ricordare la gentilezza e la generosità di una delle grandi protagoniste del nostro cinema. Da Michele Placido a Mara Venier, passando per Eleonora Daniele e Gloria Guida, ecco i ricordi di chi l'aveva conosciuta.

La commozione di Mara Venier ai funerali di Sandra Milo

Travolta dalla commozione, Mara Venier parla accoratamente della sua amica Sandra Milo. Tra le sue partecipazioni televisive più recenti c'era proprio quella a Domenica In, dove era stata ospitata più di una volta. La conduttrice, quindi, esordisce dicendo:

Non so da che parte cominciare, i ricordi sono tantissimi. Lei era una donna gentile, generosa, molto presente nell'amicizia. Ogni tanto mi chiamava e mi diceva ‘è tanto che non ci sentiamo, volevo solo dirti che ti voglio bene'. Siamo qua perché le abbiamo voluto molto bene. È stata una donna libera e, cosa ancora più importante, ha insegnato alle altre donne a esserlo.

Il ricordo di Michele Placido ed Eleonora Daniele

Tra i primi a ricordarla ai microfoni dei giornalisti presenti ai funerali della musa di Fellini, c'è stato Michele Placido. Il regista, infatti, rammenta non senza commozione un momento che li ha visti insieme, proprio con il regista romagnolo:

Leggi anche Chi era Maia Greco, la sorella di Sandra Milo morta nel 2023

Una presenza come lei ha ispirato Fellini, grandi autori. Mi trema la voce, scusate, sono commosso. Siamo stati proprio con Federico Fellini a Viterbo, a una festa, e fu una serata memorabile, perché si vedeva questo feeling tra loro. Me lo presentò e questo è il ricordo che ho di lei, era generosa, voleva sempre che le persone fossero sempre con lei in nome del cinema italiano. E mi diceva: ‘Tu diventerai qualcuno'. Una persona solare, generosa e grande attrice. La cosa meravigliosa è questo affetto della gente, lei ha segnato la storia del cinema e la gente la ha acclamata anche per la sua umanità. I suoi figli erano la cosa a cui più teneva e questo vuol dire umanità.

Anche Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie Italiane, che l'aveva avuta ospite nei suoi programmi in più occasioni e aveva avuto modo di trascorrere del tempo con lei, ricordandola ha dichiarato:

L'ho detto questa mattina in diretta, era ed è eterna perché rimarrà sempre nella storia del nostro grande cinema, della televisione e nei nostri cuori. Una donna di grande generosità e bontà, una donna con una grande caratteristica, rara: sapeva ascoltare e pensare agli altri. Che, credetemi, in questo momento, tra i tanti discorsi che potremmo fare è la cosa migliore che si possa dire di lei: che sapeva ascoltare gli altri

Le parole di Vladimir Luxuria per Sandra Milo

Anche Vladimir Luxuria è accorsa stamane ai funerali di Sandra Milo per omaggiarla con un ultimo e accorato saluto. L'opinionista, raggiunta da alcuni giornalisti, ha parlato con trasporto dell'attrice, ricordando ancora un volta la sua bontà e la grandezza d'animo che, da sempre, l'hanno contraddistinta:

Non l'ho mai sentita parlare male di nessuno, una donna dolcissima, amante della libertà, una donna libera che ha sempre lottato anche per la libertà degli altri e della comunità LGBT. Una persona trasparente che non ha mai fatto mistero del suo essere libera, di non sottostare a certi schemi, a certi bigottismi. È sempre stata vicina a noi, ma non sforzandosi, era naturale. Uno direbbe che da una donna di 90 ce lo si poteva aspettare, ma ci ha traditi la sua modernità, il suo spirito giovane, il suo essere lavoratrice. Questa notizia è arrivata come una batosta, veramente una grandissima sofferenza, però adesso lei è lassù e guardandoci ci dirà: ‘Che carini che siete venuti al mio funerale'. E quella voce un po' speciale, che molti hanno confuso con il suo essere oca, ma lei era una donna intelligentissima. La porteremo nel cuore tutti, ci mancherà e a me mancherà anche come amica.

Il ricordo di Jane Alexander e Fanny Cadeo

A pochi passi anche l'attrice Jane Alexander che sottolinea come l'atteggiamento di Sandra Milo possa fungere da monito per tutte le donne: "Ricordo che era estremamente buona, generosa, intelligente, autoironica, simpatica. Una donna dalla quale dobbiamo imparare tutte noi donne. Se fossimo un po' più come lei sarebbe meglio". Anche Milena Miconi, presente alla cerimonia, ha dichiarato: "È una donna che ha fatto di tutto, dalla lotte per gli animali, ai diritti civili, di tutto". A ricordarla interviene anche Fanny Cadeo:

Era un'appassionata di questo lavoro, rimarrà una diva secondo me, per sempre immortale, però aveva questo attaccamento alla famiglia, ai figli. Rimarrà immortale, quando ho letto la notizia non ci credevo. Fino all'ultimo stava bene, ci siamo sentite, ho visto interviste in giro, voleva essere bella fino all'ultimo, il segreto forse era amare il lavoro come lo amava lei. Lei riusciva ad essere talentuosa e leggera allo stesso tempo.

L'affetto di Gloria Guida per Sandra Milo

Infine a rivolgere un ultimo pensiero a Sandra Milo è stata Gloria Guida. L'attrice, infatti, mostrando il suo dispiacere per la dipartita della diva l'ha ricordata con grande affetto:

Una donna che, come hanno detto tutti, generosissima e carina, non ha mai parlato male di nessuno, è sempre stata dolce. Ricordo che abbiamo lavorato insieme ultimamente, lei era lì, seduta, tranquilla, dove la mettevano stava, non aveva alcuna pretesa. È sempre stata molto elegante, mi dispiace molto. Il suo sorriso, era sempre positiva e aveva un amore infinito per i figli che credo l'abbia resa veramente unica in questo ambiente. Volevo entrare a dire una preghiera ma credo che non sarà possibile. Io le volevo molto bene, è stata sempre presente. Io posso dire solo che era una persona fantastica. Se ne va una persona che pensavo potesse non morire mai.

L'omaggio di Rita Pavone

Seppur non in presenza c'è stato chi ha deciso di partecipare all'ultimo saluto a Sandra Milo, come Rita Pavone. La cantante, infatti, ha fatto arrivare in chiesa una corona di fiori sulla quale campeggia la frase: "Cara Sandra, mi rimani nel cuore".