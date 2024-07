video suggerito

Mini appartamenti in tutto il centro di Roma, cosa cambia le novità del dl salva-casa di Salvini Con la manovra salva casa, in teoria molti locali piccolissimi posti ai piani terra potranno essere trasformati in mini abitazioni. E a Roma, in concreto, in vista del Giubileo, in altrettante case vacanza da affittare ai turisti. L'ex sindaca Raggi: "Centri storici diventeranno ancora di più luna park".

A cura di Enrico Tata

Alla Camera dei deputati è passato un emendamento al decreto Salva Casa voluto da Matteo Salvini, che sostanzialmente dà il via libera alle mini abitazioni e ai mini monolocali. In sintesi, saranno abitabili le case con un'altezza di 2,40 metri, cioè con il tetto molto basso (attualmente per avere l'abitabilità occorrono 2,70 metri almeno di altezza) e con una superficie di 28 metri quadrati per due persone (erano minimo 38) e 20 metri quadrati per una persona. In più il decreto rende più facile il cambio di destinazione d'uso degli immobili, per esempio passare da magazzino o attività commerciale ad abitazione.

Con la manovra salva casa, quindi, in teoria molti locali piccolissimi posti ai piani terra potranno essere trasformati in mini abitazioni. E a Roma, in concreto, in vista del Giubileo, in altrettante case vacanza da affittare ai turisti.

Secondo l'ex sindaca della Capitale, Virginia Raggi, "con il decreto salva-casa il governo uccide definitivamente i centri storici. Affermare, infatti, che anche locali di 20 mq posti ai piani terra e seminterrati potranno essere trasformati in mini abitazioni, significa decretare la fine dei locali adibiti ad attività artigianali e commerciali in favore di mini residenze e case vacanze".

Con questa scelta di Salvini, definita "assurda dall'ex sindaca", i centri storici diventeranno sempre più luna-park per turisti e sempre meno ospitali per quei pochi cittadini rimasti che non troveranno più nemmeno un esercizio di vicinato. Forse questa destra dovrebbe ripensare il proprio slogan: da ‘prima gli italiani' a ‘i turisti prima degli italiani'".

Come abbiamo raccontato, a Roma è già impossibile trovare una casa in affitto, perché moltissime abitazioni sono state già trasformate in casa vacanze. Secondo Inside Airbnb, un sito indipendente che monitora il mercato degli affitti brevi, le case vacanze nella Capitale sono aumentate di 5mila unità soltanto nell'ultimo anno. E, di conseguenza, ci sono 5mila possibilità in meno per chi invece è alla ricerca di un affitto a medio o lungo termine. E con il Giubileo la situazione è destinata a peggiorare, in attesa di un intervento normativo a livello nazionale.