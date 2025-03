Esplosione a Roma crolla palazzina, Roberto Saviano: “Da pochi giorni non vivevo più in quella casa” Lo scrittore Roberto Saviano fino a qualche settimana fa abitava nell’abitazione esplosa questa mattina a Roma per una fuga di gas. Una volta liberata la casa sarebbe stata trasformata in appartamento per turisti, dove si trovava l’uomo rimasto ferito gravemente. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Roma

1.362 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Per tutte le persone che mi stanno scrivendo preoccupate: già da giorni non vivevo più al 43 di via Vitellia. Grazie per la premura. Spero non ci siano morti e che la persona ferita possa rimettersi presto. Che strazio vedere in macerie un luogo dove ho amato vivere". Così con un storia su Instagram Roberto Saviano ha voluto rassicurare amici e conoscenti. Lo scrittore ha così reso noto che fino a qualche settimana fa, abitava proprio nella palazzina che questa mattina è crollata a seguito di un'esplosione. Contattato da Fanpage.it, ha confermato che era in affitto proprio nell'abitazione esplosa. Evidentemente i conduttori successivamente avevano deciso di farvi un appartamento per turisti e affitti brevi.

L'esplosione a Monteverde: turista in fin di vita

La palazzina in zona Monteverde sarebbe esplosa per una fuga di gas, anche se gli accertamenti sono ancora in corso. A essere estratto vivo dalle macerie vivo, ma in gravi condizioni, un turista scozzese che alloggiava nel B&B. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio, dove è stato ricoverato in codice rosso: ha riportato ustioni sul 70% del corpo e diverse lesioni. La prognosi dell'uomo è riservata. La perdita di gas, secondo i primi accertamenti, potrebbe essere avvenuta con una bombola e non dalla linea di distribuzione.

Controlli sul Bed & Breakfast

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, arrivato sul luogo dell'esplosione, ha spiegato che la posizione dell'alloggio turistico sarebbe apparentemente regolare. "Stiamo facendo i rilievi per valutarne, come per il momento sembra ma stiamo facendo tutti gli accertamenti, la regolarità. Sembrerebbe che fosse regolarmente registrato. Ora stanno verificando se avesse tutti i requisiti di legge in ordine", ha spiegato il primo cittadino.