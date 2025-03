video suggerito

Esplosione a Roma, crolla una palazzina di due piani a Monteverde: estratto un uomo, è gravissimo L'esplosione provocata probabilmente da una fuga di gas. Si scava tra le macerie in cerca dei dispersi: si temono vittime. Individuato ed estratto vivo un uomo: ha ustioni sul 70% del corpo.

A cura di Redazione Roma

Una palazzina di due piani è crollata a Roma a seguito di un'esplosione. Erano circa le 8.30 del mattino di oggi, domenica 23 marzo, quando un'esplosione ha svegliato il quartiere di Monteverde a Roma. Lo stabile si trova tra via Vitellia e via Pio Foà, in zona Gianicolense fa parte delle ex scuderie di Villa Pamphili trasformate in abitazioni. Probabilmente a provocare la deflagrazione e il successivo crollo è stata una fuga di gas, forse una bombola. Un uomo è stato estratto vivo dalle macerie e non ci sarebbero altri dispersi.

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario del 118. Si scava tra le macerie in cerca dei dispersi: si temono vittime. L'area è stata delimitata per consentire che le operazioni di soccorso avvengano in sicurezza, la corrente elettrica è stata interrotta sempre per ragioni di sicurezza ed evacuate le palazzine circostanti.

"Lo scoppio è stato molto forte, dai primi rilievi sembra sia stato causato da una fuga di gas, forse una bombola. Ma le indagini chiariranno le cause. La persona ferita era ospite di una struttura ricettiva su cui sono in corso accertamenti. Al momento sembrerebbe un bed and breakfast regolarmente registrato", così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri giunto sul posto dell'esplosione.

Esplosione a Roma: estratto un uomo vivo, si temono vittime

Al momento i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un uomo vivo, che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio a bordo di un'ambulanza. Dopo averlo individuato i sanitari lo hanno stabilizzato e proceduto a tirarlo fuori dai detriti con la massima attenzione. Da quanto si apprende si tratta di un cittadino scozzese di cinquant'anni, con ustioni sul 70% del corpo e diversi traumi alle gambe. Ora si scava con grande cautela per evitare ulteriori crolli.

Le testimonianze: "Svegliati da un botto pazzesco"

"Eravamo ancora a letto, quando abbiamo sentito un botto pazzesco, mia madre si è spaventata ed è corsa sul terrazzo. Abbiamo capito subito che non era uno scontro tra macchine o qualcosa del genere, ma che si trattava di un'esplosione. C'era fumo che si alzava e poco dopo hanno chiuso la strada, e sono cominciati ad arrivare polizia, soccorsi ecc, a quel punto sentivamo solo rumori e sirene ", così ad Adnkronos una residente della zona. Sui social si rincorrono i racconti nei gruppi di quartiere su quanto accaduto. Molti cittadini raccontano che si sente ancora un forte odore di gas. nei dintorni.