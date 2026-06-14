Auto travolge due donne dopo un tamponamento con un furgone a Roma: una morta, gravissima la madre

Paura a Roma dove due donne sono state investite dopo uno scontro fra auto e furgone: estratte dalle lamiere, una è morta l’altra è gravissima.

L’intervento del 118 e dei vigili del fuoco.

Paura nella Capitale dove nel corso della mattinata di oggi, domenica 14 giugno, si è verificato un brutto incidente in viale della Serenissima, all'incrocio con via Cherso. I fatti risalgono alle 10.30 circa quando, dopo un tamponamento fra un furgone e un'automobile, due donne sono state investite. Una delle due è finita sotto a un'altra automobile che si trovava in sosta. L'allarme è scattato immediatamente e sul luogo degli incidente sono arrivati immediatamente i soccorritori e i vigili del fuoco: due donne trasportate d'urgenza in ospedale in codice rosso. Secondo le ultime informazioni una delle due avrebbe perso la vita. In gravissime condizioni, invece, la madre.

Incidente in viale della Serenissima: due donne in gravi condizioni

I fatti risalgono alle 10.30 di questa mattina. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Ciò che sembra essere già stato accertato è che i due pedoni sono stati investiti dopo un primo scontro. Per prima cosa, infatti, si è verificato un tamponamento fra un autofurgone e una vettura. Lo scontro è stato piuttosto violento. Ad avere la peggio, però, sono state due persone che, in seguito al tamponamento, sono state travolte dalla macchina. Dopo essere state investite, una delle due è inoltre finita sotto a un'altra automobile che si trovava in sosta.

Pompieri estraggono donna rimasta incastrata sotto a un'auto

A quel punto, oltre alle forze dell'ordine e agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, sono stato allertati immediatamente anche i vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati non appena ricevuta la richiesta di intervento dalla sala operativa. Una volta giunti sul luogo dell'incidente, sono stati proprio i vigili del fuoco a precipitarsi verso la donna che si trovava ancora sotto all'automobile in sosta, per estricarla. Con loro, per le operazioni di loro competenza, anche i soccorritori del 118. Insieme sono riusciti ad estrarre la donna dal luogo in cui era finita.

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Il trasferimento d'urgenza in ospedale

A quel punto sia quest'ultima che l'altra donna investita dall'automobile coinvolta nel tamponamento sono state trasportate d'urgenza in due diversi ospedali dagli operatori del pronto soccorso del 118. Entrambe sono state trasportate in codice rosso. Una, di 58 anni, ha perso la vita poco dopo. Ancora in condizioni molto critiche, invece, l'altra, sua madre, una novantaduenne.