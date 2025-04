L’ex fidanzato di Ilaria Sula ha postato e mandato messaggi dal telefono dopo averla uccisa e nascosta in valigia Sarebbe stato incastrato dai tabulati telefonici il fidanzato di Ilaria Sula, la 22enne ritrovata senza vita in una valigia lanciata nel bosco a Poli. Il ragazzo, un 23enne, avrebbe utilizzato il telefonino della giovane per inviare messaggi e tenere attivi i canali social della ragazza. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

129 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilaria Sula e Mark Samson.

Il corpo di Ilaria Sula è stato trovato senza vita nascosto in una valigia abbandonata in una zona boschiva a Poli, alle porte della capitale. Si tratta della seconda studentessa uccisa nelle ultime 24 ore. La ragazza era scomparsa lo scorso 25 marzo 2025 da Roma, dal quartiere di San Lorenzo dove viveva insieme a due coinquiline. A lanciare l'allarme, sono state proprio loro che, non vedendola rincasare, hanno diffuso la notizia della scomparsa.

Il ritrovamento è avvenuto all'alba di oggi, a poco più di una cinquantina di chilometri dalla capitale, nel comune di Poli, in un dirupo che si trova nei pressi della strada provinciale che porta al paese. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata accoltellata. Ad ucciderla l'ex, incastrato dai tabulati telefonici. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, inoltre, il ragazzo, un ventitreenne, una volta raggiunto dalla polizia e sottoposto ad interrogatorio avrebbe confessato di aver ucciso la ventiduenne. Sul caso è stata aperta un'inchiesta subito dopo il ritrovamento: si procede per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il corpo della giovane, come mostra il video in apertura, è stato poi portato a Roma, all'obitorio della Sapienza, dove si terrà l'autopsia.

La salma portata via dal luogo del ritrovamento a Poli.

I depistaggi con il telefono della vittima: messaggi e storie finte su Instagram

Non è ancora chiaro quando sia stata uccisa Ilaria Sula. A fornire certezze sul giorno e sull'orario del decesso sarà l'autopsia, di cui si occuperà l'università degli Studi della Sapienza, università dove studiava la giovane. Ciò che sembra confermato, invece, è che il fidanzato, per cercare di depistare chi stava cercando di rintracciare la giovane, avrebbe utilizzato il suo telefonino anche dopo la sua morte. Finte storie su Instagram avrebbero avuto lo scopo di documentare gli spostamenti della ragazza. Ma sembra che fossero totalmente fittizi. Foto e video sarebbero stati postati direttamente dal giovane, forse quando Ilaria Sula era già morta. Dopo avrebbe gettato il cellulare in un tombino.

I primi dubbi sarebbero emersi fin dai primi giorni dopo la scomparsa. Più volte, infatti, le coinquiline vedendo l'amica attiva sui social hanno provato a stabilire un contatto con lei, chiedendole di inviare loro dei messaggi o avviare qualche telefonata. In entrambi i casi, però, dall'altra parte, non ci sono stati segnali.

Ilaria Sula.

La certezza degli spostamenti, invece, è arrivata dagli inquirenti tramite le analisi sul traffico telefonico, celle e tabulati. La ragazza che viveva in zona Tiburtina, dal quartiere San Lorenzo, si sarebbe spostata verso nord per raggiugnere via Homs, nel quartiere Africano. È lì che viveva il fidanzato della ragazza. Nell'appartamento questa mattina è avvenuto il sopralluogo della polizia scientifica, in cerca di tracce.

Le testimonianze di chi ha visto Ilaria Sula dopo la scomparsa

La notizia della scomparsa della giovane è arrivata il 25 marzo scorso. Per giorni l'appello della scomparsa è circolato nei social network, con crescente preoccupazione. Le ricerche, purtroppo, si sono concluse nel peggiore dei modi. Otto giorni dopo dalla denuncia, è avvenuto ritrovamento della valigia contenente il corpo della giovane è avvenuto questa mattina. Nel frattempo, nelle scorse ore, c'è chi ha dichiarato di averla avvistata al Quarticciolo. Una dichiarazione che rischia di perdere credibilità una volta accertata con precisione il momento in cui è avvenuto il decesso.

L'autopsia alla Sapienza: oggi momento di raccoglimento all'università

L'autopsia sul corpo, come anticipato, è stata disposta all'obitorio della Sapienza, dove la salma è arrivata a seguito dei primi accertamenti svolti a Poli, come mostra il video in apertura, sul luogo del ritrovamento della valigia. Non appena appreso dell'accaduto non hanno tardato ad arrivare le reazioni sia della rettrice dell'università, dove Ilaria Sula frequentava la facoltà di Scienze Statistiche, Antonella Polimeni che del sindaco Roberto Gualtieri che hanno espresso cordoglio e dolore per l'accaduto.

Organizzato per il pomeriggio di oggi, alle ore 18.30, un momento di raccoglimento per portare un fiore davanti all'edificio di Statistica: "Non possiamo più assistere inerti a episodi di femminicidio. Il contrasto alla violenza di genere deve coinvolgere in uno sforzo incessante tutte le istituzioni. Nel nome di Ilaria e di tutte le donne vittime di violenza, Sapienza ribadisce il suo impegno", ha dichiarato la rettrice.

Il manifesto con l'annuncio della scomparsa davanti all'università della Sapienza.