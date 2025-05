video suggerito

Femminicidio Ilaria Sula, Samson ha spostato i mobili per nascondere il sangue: “Mi ha aiutato mia madre” In alcuni disegni dal carcere Mark Samson ha spiegato come due mobili della sua camera da letto sono stati spostati dopo il femminicidio di Ilaria Sula. Sua madre lo avrebbe aiutato, ripulendo il sangue e nascondendo le tracce rimaste. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I mobili spostati nella camera di Mark Samson (Immagini esclusive del Tg1)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio Ilaria Sula a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mark Samson ha spostato alcuni mobili della camera, dopo aver ucciso a coltellate la ex Ilaria Sula. L'avrebbe fatto nel tentativo di nascondere le tracce di sangue. A riportare le immagini esclusive è il Tg1. Samson ha dichiarato che ad apportare le modifiche all'arredamento sarebbe stata sua madre.

Nors Manlapaz nella vicenda del femminicidio di Ilaria Sula è indagata per concorso in omicidio, mentre suo figlio ora in carcere è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il padre di Mark non si sarebbe invece accorto che i mobili fossero in una posizione inconsueta, l'uomo non risulta indagato. Per Samson si valuta se disporre una perizia psichiatrica.

Le immagini esclusive della camera di Mark Samson

Il Tg1 ha pubblicato le immagini esclusive della camera da letto di Mark Samson, il luogo in cui si sarebbe consumato il delitto. È lo stesso Samson che in alcuni disegni fatti in carcere ha spiegato agli inquirenti come i mobili sono stati spostati, nel tentativo di nascondere le tracce di sangue di Ilaria, dopo averla accoltellata alla gola. Nello specifico si tratta di un mobiletto e di un armadio. Proprio il mobiletto sarebbe stato messo nel punto esatto in cui la ragazza è stata uccisa. E a spostarlo sarebbe stata sua madre. La donna, indagata per concorso in omicidio, avrebbe ripulito il sangue per cercare di coprire il figlio.

Leggi anche Le immagini della cameretta dove Mark Samson ha ucciso Ilaria Sula

La cameretta di Mark Samson

Su una sedia si vede un borsone, con gli indumenti che la ragazza gli aveva riportato proprio la sera in cui è morta. Nella stanza ci sono una sedia da gamer, un acquario, un grande schermo su una parete, un orologio tondo analogico su un'altra, un mappamondo, un lettino, la sedia con il borsone, un armadio e un mobiletto con i libri.

Il femminicidio di Ilaria Sula

Mark Samson ha ucciso la ex prendendola a coltellate a fine marzo scorso all'interno dell'abitazione di famiglia in via Homs nel quartiere Africano a Roma. Si è poi sbarazzato del cadavere chiudendolo all'interno di una grossa valigia, caricandolo in auto e abbandonandolo in fondo ad un dirupo in un bosco a Capranica Prenestina. Agli inquirenti che lo hanno interrogato a lungo dopo la scomparsa di Ilaria ha confessato il delitto e li ha portati nel luogo in cui aveva nascosto il corpo della studentessa ventiduenne.