Femminicidio Ilaria Sula uccisa e nascosta in una valigia: la madre di Samson patteggia 2 anni di reclusione

Avrebbe aiutato il figlio a nascondere il corpo di Ilaria Sula dopo il delitto. La madre di Mark Samson ha chiesto e ottenuto il patteggiamento: condannata a due anni.

A sinistra Mark Samson, a destra la madre che lo avrebbe aiutato a pulire la casa dopo il delitto.

Ha scelto il patteggiamento la madre di Mark Samson, il giovane ritenuto responsabile di aver ucciso la fidanzata Ilaria Sula, originaria di Terni, a coltellate nella sua camera a fine marzo scorso. La donna avrebbe aiutato il figlio a nascondere il corpo della ventiduenne in una valigia di cui poi il ragazzo si sarebbe liberato nelle colline di Capranica Prenestina. Per gli inquirenti la donna, Nors Manlapaz, l'avrebbe aiutato a occultare il cadavere ed è finita a processo proprio con questa accusa.

L'udienza e il patteggiamento della madre di Samson

La richiesta di patteggiamento è arrivata lo scorso settembre: per la donna è scattata la condanna a due anni. La pm Maria Perna e l'avvocato della donna hanno poi raggiunto un accordo e la pena sarà sospesa. Presenti all'udienza anche i genitori di Ilaria Sula, ma non il padre di Samson il cui coinvolgimento è presto stato escluso nel corso delle indagini.

Il processo a Samson in Corte d'Assise

Secondo quanto ricostruito dall'accusa, il ventitreenne avrebbe ucciso la giovane, con cui aveva avuto una relazione fino a poco prima. L'avrebbe invitata a casa sua, poi armato di un coltello da cucina si sarebbe scagliato su di lei, uccidendola. La madre, in casa anche lei in quel momento, avrebbe cercato di aiutare il figlio pulendo il sangue sparso all'interno della casa nel quartiere Nomentano e spostato i mobili insieme a lui per cercare di nascondere le eventuali tracce rimaste. Sul caso è iniziato il processo in Corte d'Assise lo scorso 12 novembre. Samson, dopo aver confessato il femminicidio, ha poi ritrattato la sua versione. Nel frattempo, però, la madre aveva già testimoniato, assumendosi la sua responsabilità. Il processo al ventitreenne riprenderà il prossimo 9 dicembre.

Leggi anche Travolse e uccise turista in vacanza a Roma: condannato automobilista per la morte di Laura Pessina

I mobili spostati nella camera di Mark Samson (Immagini esclusive del Tg1)

La lettera di Mark Samson dal carcere

Mesi fa aveva inviato ai genitori della giovane una lettera. "Per noi è sempre stata irrilevante – ha commentato l'avvocato della famiglia di Ilaria Sula, Giuseppe Sforza, all'udienza del processo a Samson – Non contiene segni di pentimento. Bisogna chiederci cosa possa rappresentare a fronte di come è stata fatta sparire".

Prima di ritrovare il corpo di Ilaria Sula, nascosto all'interno di una valigia lanciata in un burrone, la giovane era stata dichiarata scomparsa. Nel corso delle ricerche, quando in realtà era già morta, alcuni messaggi su Whatsapp e storie su Instagram sarebbero stati condivisi dal suo cellulare: non si esclude che possa essere stato Samson.