Ilaria Sula picchiata prima di essere uccisa: "Samson l'aveva invitata a casa, c'è premeditazione" Mark Samson avrebbe premeditato di uccidere Ilaria Sula: le avrebbe chiesto di passare a casa sua, dove l'avrebbe aggredita fisicamente. Questo è quanto emerge dalle indagini.

A cura di Beatrice Tominic

Ilaria Sula e Mark Samson.

Le ha chiesto di passare a casa sua. L'avrebbe aggredita fisicamente, colpendola al volto e immobilizzata. Poi l'ha uccisa. È quanto emerge dal lavoro degli inquirenti sul femminicidio di Ilaria Sula, uccisa dall'ex fidanzato a fine marzo. Secondo chi indaga, Mark Samson avrebbe premeditato di ucciderla. "Passa da me", è il messaggio che, come emerso dalle analisi sui telefonini, Samson ha mandato a Ilaria Sula.

La premeditazione: "Samson l'ha convinta a passare a casa sua"

Le ha chiesto di passare a casa con un pretesto, poi l'ha convinta a fermarsi a dormire perché era tardi. Secondo quanto emerge dalle indagini della Squadra Mobile, come riportato dal Corriere della Sera, a Samson viene contestata la premeditazione del femminicidio a cui si aggiunge anche l'aggravante del legame affettivo, visto che i due avevano chiuso la loro relazione qualche tempo prima. È quanto emerge dall'informativa finale che anticipa la chiusura delle indagini e anticipa la richiesta di processo.

L'aggressione prima del femminicidio

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, inoltre, i segni sul volto della giovane non sarebbero riconducibili alla caduta. Ilaria Sula sarebbe stata aggredita e presa a pugni prima di essere uccisa. Una versione che, però, Samson non avrebbe mai riportato agli inquirenti. A loro, invece, aveva raccontato di averla colpita con un coltello dopo aver portato la colazione in camera: questa potrebbe essere l'unica parte della ricostruzione del delitto confermata anche dagli accertamenti degli inquirenti. Anche secondo chi indaga, Ilaria Sula sarebbe stata uccisa nel corso della mattinata, quando nell'abitazione, non c'era nessuno.

La madre, nonostante questo, dovrà rispondere di occultamento di cadavere in concorso. La donna, infatti, lo ha aiutato a pulire e a liberarsi del corpo. Nei giorni successivi, dopo aver ripulito tutta l'abitazione, spostando anche i mobili, Samson ha preso possesso del telefonino di Ilaria Sula e lo ha utilizzato per mandare messaggi a parenti e ad amici della giovane, fingendosi lei.