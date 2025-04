video suggerito

Femminicidio Ilaria Sula, madre di Samson di nuovo dal pm: posizione rischia di aggravarsi con altre accuse Frode processuale o depistaggio sono le ipotesi di reato che potrebbero configurarsi e aggravare la posizione della madre di Mark Samson, accusato del femmincidio della ex Ilaria Sula. Nors Man Lapaz verrà riascoltata domani dalla pm in questura. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra Mark Samson, a destra la madre che lo avrebbe aiutato a pulire la casa dopo il delitto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio Ilaria Sula a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La madre di Mark Samson domani sarà interrogata di nuovo. Nors Man Lapaz comparirà davanti alla pubblico ministero Maria Perna in questura per essere riascoltata su alcuni passaggi relativi al femmincidio di Ilaria Sula, uccisa dal figlio nell'abitazione di famiglia in via Homs nel quartiere Africano di Roma. La sua posizione nelle prossime ore potrebbe aggravarsi, si ipotizza per frode processuale o depistaggio.

La madre di Mark Samson potrebbe averlo aiutato a nascondere le prove del femminicidio

Gli inquirenti non escludono che Nors Man Lapaz nella dinamica del femminicidio possa aver ricoperto un ruolo ancora più grave rispetto all'occultamento di cadavere in concorso, ipotesi di reato che attualmente le viene contestata. Con il nuovo interrogatorio la pm cercherà di capire se la sua posizione si aggraverà. Non si esclude infatti che, qualora si configuri l'ipotesi di depistaggio, Man Lapaz abbia aiutato suo figlio a nascondere le prove, per rendere le indagini più difficili o impossibili.

La madre del killer avrebbe nascosto il telefonino di Ilaria

A far insospettire gli inquirenti spingendoli a riascoltare di nuovo la Nors Man Lapaz sono state anche alcune dichiarazioni fatte da Mark Samson durante uno degli interrogatori. Se in un primo momento il ventitreenne aveva raccontato di essersi sbarazzato del telefonino di Ilaria, gettandolo in un tombino, successivamente ha confessato di averlo dato a sua madre, che lo avrebbe nascosto in casa.

Gli investigatori della Scientifica sono tornati in casa Samson e hanno trovato lo smartphone della vittima nel punto indicato dal killer. Oltre al telefonino, Lapaz avrebbe aiutato il figlio a pulire le tracce di sangue nell'appartamento, che la Scientifica ha individualto con le torce al luminol durante i sopralluoghi.

Mark Samson ha chiesto alla madre una grande valigia per nascondere il cadavere di Ilaria

In sede d’interrogatorio la mamma di Mark Samson ha raccontato quanto si sono detti lei e suo figlio, dopo che quest'ultimo ha ucciso a coltellate la ex. "Mark mi ha detto no, mà, non entrare. Dopo Mark è venuto di nuovo da me nella mia stanza e mi ha chiesto mà, abbiamo una valigia grande? Io gli ho indicato dov'era la valigia e lui l'ha presa.

[…] Dopo io sono andata in cucina, è venuto Mark e ha preso un'altra busta. Mark è venuto da me in cucina, perché aveva già un'altra busta in mano. Poi mi ha chiesto un abbraccio. Io l'ho abbracciato. Lui non ha voluto avvisare suo padre". Nelle prossime ore sapremo se la posizione di Lapaz si aggraverà.