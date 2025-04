video suggerito

Ilaria Sula, la madre di Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere La madre di Mark Antony Samsun indagata per concorso in occultamento di cadavere: avrebbe aiutato il figlio a ripulire la scena del delitto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ilaria Sula e l'ex fidanzato Mark Samson

Indagata per concorso in occultamento di cadavere la madre di Mark Antony Samson, il 23enne reo confesso dell'omicidio di Ilaria Sula, la studentessa originaria di Terni, avvenuto nei giorni scorsi. Lo apprende LaPresse: la donna avrebbe sentito le urla della 22enne in camera da letto, dove sarebbe avvenuto il delitto, e sarebbe entrata nella stanza, vedendo il cadavere della ragazza. A quel punto, riporta ancora LaPresse, la donna avrebbe aiutato il figlio a ripulire la scena del delitto.

Domani, lunedì 7 aprile, alle 14 la madre di Mark Antony Samson verrà interrogata negli uffici della Sezione omicidi della Squadra mobile della Questura di Roma: l'ipotesi di reato nei suoi confronti è di concorso in occultamento di cadavere. Finora Samson ha sempre detto di aver fatto tutto da solo: ma per gli inquirenti questa versione presentava diversi dubbi, e quest'oggi è arrivata la notizia delle indagini estese proprio alla madre del giovane. La donna aveva detto nei giorni scorsi di essere uscita di casa al mattino, e dunque di non essere stata in casa attorno alle 11, l'ora a cui sarebbe avvenuto il delitto del quale si è auto accusato il figlio Mark.

Intanto, la Procura di Roma ha dato il nulla osta per i funerali della 22enne, che si terranno domani, lunedì 7 aprile, a Terni, in Umbria. Stando a quanto si apprende, il corteo funebre partirà dalla sua abitazione in viale dello Stadio e accompagnerà la bara con la salma di Ilaria Sula fino al cimitero comunale della città. Si prevede che al corteo parteciperanno oltre ad amici e parenti della giovane anche tantissimi comuni cittadini.