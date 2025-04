video suggerito

Ilaria Sula, dubbi sulla versione di Mark: qualcuno lo ha aiutato a ripulire e a disfarsi del corpo Si complica la posizione della madre di Samson che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver aiutato il figlio a disfarsi del cadavere di Ilaria Sula. Il figlio, comunque, continua a sostenere di aver agito da solo.

A cura di Enrico Tata

Ilaria Sula e Mark Samson.

Mark Samson ha confessato ai magistrati di aver ucciso Ilaria Sula alle 11 del mattino e di aver caricato il corpo all'interno dell'automobile alle ore 14 del 25 marzo. In tre ore e in pieno giorno. Sostiene di aver fatto tutto da solo, di aver ripulito casa e di essersi disfatto del cadavere. Ma né il gip né gli inquirenti credono a questa versione.

I dubbi degli investigatori sulla versione della madre del ragazzo

Secondo i pm qualcuno ha aiutato Mark a sbarazzarsi della salma. La madre del ragazzo ha dichiarato di non essersi accorta dell'arrivo di Ilaria la sera prima e che all'ora del delitto, alle 11 del mattino seguente, era già uscita di casa. "Non ero in casa, ero al lavoro", ha detto. Una versione che gli investigatori avrebbero già smentito. E il sospetto, che per ora rimane tale, è che la donna potrebbe avere aiutato il figlio sia a pulire la stanza che a portare il cadavere fuori dall'abitazione. Sistemato in due sacchi della spazzatura e poi all'interno di una valigia, è stato gettato in un burrone a Poli, circa 40 chilometri da Roma, dove poi è stato ritrovato.

Le indagini sui genitori di Samson

Gli uomini della scientifica sono tornati ieri a via Homs proprio per cercare eventuali indizi che possano confermare questa intuizione. Per accertare dove si trovassero i genitori del ragazzo, infine, potrebbe risultare decisiva l'analisi sui tabulati dei loro cellulari, già sequestrati e sottoposti a perizia. Proprio per chiarire la sua posizione, la madre di Samson potrebbe essere ascoltata dal pubblico ministero già all'inizio della prossima settimana. Per lei potrebbe scattare l'accusa di concorso di occultamento di cadavere.

Domani i funerali di Ilaria Sula a Terni

Intanto la procura ha dato il nulla osta per i funerali della 22enne, che si terranno nella giornata di domani, lunedì 7 aprile, a Terni, in Umbria. Stando a quanto si apprende, il corteo funebre partirà dalla sua abitazione in viale dello Stadio e accompagnerà la bara con la salma fino al cimitero comunale della città.