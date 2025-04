video suggerito

Cosa si sono detti Mark Samson e sua madre subito dopo il femminicidio di Ilaria Sula In sede d'interrogatorio la mamma di Mark Samson Nors Man Lapaz ha raccontato quanto si sono detti lei e suo figlio dopo il femminicidio di Ilaria Sula, quando la 22enne era ancora in casa.

A cura di Alessia Rabbai

Mark Samson.

"Non sono entrata nella stanza, Mark mi ha detto no, mà, non entrare…". Nors Man Lapaz è la madre di Mark Antony Samson, il ventitreene in carcere per il femminicidio della ex fidanzata Ilaria Sula. Sua madre ha risposto alle domande in sede d'interrogatorio su quanto accaduto quando il figlio ha accoltellato e ucciso la giovane. Nors era presente nell'abitazione di via Homs a Roma e gli inquirenti l'hanno ascoltata, la sua posizione è al vaglio. È indagata per concorso in occultamento di cadavere in quanto avrebbe aiutato il figlio a pulire le macchie di sangue di Ilaria presenti nell'abitazione, che i poliziotti della Scientifica hanno trovato durante i sopralluoghi con le torce al luminol.

La conversazione tra Mark Samson e sua madre dopo il femminicidio di Ilaria Sula

Nors Man Lapazha detto agli inquirenti di non essere entrata nella stanza in cui suo figlio ha accoltellato Ilaria. "No, io non sono entrata nella stanza" ha risposto. "Mark mi ha detto no, mà, non entrare. Dopo Mark è venuto di nuovo da me nella mia stanza e mi ha chiesto mà, abbiamo una valigia grande? Io gli ho indicato dov'era la valigia e lui l'ha presa. […] Dopo io sono andata in cucina, è venuto Mark e ha preso un'altra busta. Mark è venuto da me in cucina, perché aveva già un'altra busta in mano. Poi mi ha chiesto un abbraccio. Io l'ho abbracciato. Lui non ha voluto avvisare suo padre".

Nors conferma in sede d'interrogatorio che il padre di Mark non era in casa al momento del delitto. "Quando gli ho chiesto perché lo avesse fatto, lui mi ha risposto mamma se non lo facevo io ammazzavano me. Ha aggiunto: ma lei mi ha tradito. Ho pensato forse che se non lo faceva, avrebbe pagato le conseguenze lui, questo l'ho pensato io (la madre ndr)".

Alla domanda degli inquirenti se Ilaria secondo lei respirava ancora Nors Ma Lapazha ha risposto: "No, Ilaria era immobile. Mio figlio piangeva e piangendo mi ha detto mà, non c'è più. Ho visto Ilaria e non ho chiesto come l'avesse uccisa, non ho idea di questo. Il coltello non l'ho visto. Dopo qualche minuto mi sono alzata e sono andata in corridoio, al mio letto, è venuto anche lui e mi ha detto scusami mamma, poi mi ha detto non lo dire a papà, non lo dire a papà, poverino, è vecchio. Io ho preso la giacca, sono uscita piano piano da casa".