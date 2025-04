video suggerito

Ilaria Sula, la madre di Samson: “Mark mi ha chiesto: ‘Mamma abbiamo una valigia grande?'” La madre di Mark Samson agli inquirenti: “Lui era rosso, tremava forte, da far paura, mi ha detto ‘non ho dormito, non ho mangiato…’. Lo diceva come fosse un demonio, ho avuto paura che facesse del male anche a me”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Tata

A sinistra Mark Samson, a destra la madre che lo avrebbe aiutato a pulire la casa dopo il delitto.

Nors Man Lapaz è la madre di Mark Antony Samson, il 23enne che ha ucciso l'ex fidanzata Ilaria Sula a Roma. Attualmente la donna è indagata per concorso in occultamento di cadavere. Secondo gli inquirenti, infatti, avrebbe aiutato il figlio a sbarazzarsi del corpo della ragazza. Nel corso dell'interrogatorio reso lo scorso 7 aprile negli uffici della questura, la signora ha raccontato agli investigatori cosa è accaduto il 26 marzo scorso nell'appartamento di via Homs, quartiere Africano.

La madre di Samson: "Tremava, sembrava un demonio"

‘"Ho sentito e sono entrata in camera. Mi ha aperto la porta, la faccia di Mark non era la sua. Lui era rosso, tremava forte, da far paura, mi ha detto ‘non ho dormito, non ho mangiato…'. Lo diceva come fosse un demonio, ho avuto paura che facesse del male anche a me. Gli ho detto ‘calmati' e lui tremava e mi ha detto ‘mamma…mamma!!"', ha detto la madre di Mark.

Quando è entrata all'interno della stanza ha visto "una donna con la faccia a terra. Gli ho detto ‘amore, cosa hai fatto? E lui in filippino mi ha detto ‘se non lo facevo io ammazzavano me' come a voler dire che se non moriva lei sarebbe morto lui".

"E' venuto nella mia stanza e mi ha chiesto ‘mamma abbiamo una valigia grande?', io gli ho indicato dove si trovava e lui l'ha presa. Poi dopo sono andata in cucina, è venuto anche lui e ha preso una busta", ha dichiarato ancora la signora.

Indagini sulla madre: ha aiutato Mark a sbarazzarsi del corpo?

Quello che è accaduto in seguito è ancora oggetto di indagine. La madre ha aiutato Samson a sbarazzarsi del cadavere? In che modo? È stata lei, ha ammesso, a ripulire l'appartamento dal sangue di Ilaria. E sicuramente, quindi, sapeva che il figlio aveva ucciso la sua ex fidanzata. Resta da capire se la donna abbia avuto un ruolo attivo nell'occultamento del corpo.

Mark, hanno ricostruito gli investigatori, ha chiuso il cadavere all'interno di una valigia, che poi ha avvolto con dei sacchi neri per coprire i piedi della ragazza che fuoriuscivano. Ha caricato la valigia all'interno della sua automobile e si è poi sbarazzato del corpo gettandolo in un bosco di Poli, provincia di Roma.

Gli inquirenti stanno cercando anche di verificare se non sia stata solo la madre ad aiutare il ragazzo. Due amici, infatti, potrebbero aver collaborato allo spostamento della salma di Ilaria, ma al momento nessun altro è stato iscritto ufficialmente sul registro degli indagati.