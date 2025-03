video suggerito

Ilaria Sula studentessa 22enne scomparsa da Roma, l’appello: “Aiutateci a ritrovarla” Sono giorni di apprensione per i famigliari di Ilaria Sula, la studentessa universitaria 22enne scomparsa a Roma il 25 marzo scorso. I genitori hanno sporto denuncia e le ricerche sono in corso. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

171 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilaria Sula scomparsa da Roma

Ilaria Sula è scomparsa da Roma. Della ventiduenne non si hanno più notizie dallo scorso martedì 25 marzo, quando è uscita dall'abitazione che condivide con alcuni coinquilini e non è più rientrata. Non vedendola tornare i suoi amici preoccupati le hanno scritto su Whats App, c'è stato uno scambio di messaggi, ma ad un certo punto è risultata irreperibile.

Ilaria è una studentessa universitaria alla facoltà di Statistica dell'Università La Sapienza. Non sono chiari al momento i motivi del suo allontanamento. I genitori la cercano e hanno sporto denuncia al Commissariato San Lorenzo della Polizia di Stato. Come appreso da Fanpage.it le ricerche sono in corso in varie zone della Capitale, specialmente nel quadrante Est e al Quarticciolo, il suo telefono è spento.

Ilaria Sula scomparsa da Roma

Ilaria Sula quando si è allontanata da casa aveva ventidue anni. Ha capelli castani e occhi chiari. Sui social network gli amici hanno condiviso vari appelli con la sua foto, per chiedere a chiunque l'abbia vista di aiutare la famiglia a ritrovarla. "Siamo preoccupati perché il telefono risulta spento" si legge in un post pubblicato e condiviso nei vari gruppi Facebook di quartiere.

Tantissimi i commenti degli utenti. La speranza è che Ilaria stia bene, che si trovi al sicuro da qualche amica e che torni presto a casa. Chiunque l'abbia vista o abbia informazioni su di lei è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure di recarsi in Commissariato, segnalandone l'avvistamento.