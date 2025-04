video suggerito

Ilaria Sula trovata morta in un bosco e nascosta in una valigia, fermato l'ex: era scomparsa da giorni Tragico esito per la scomparsa di Ilaria Sula. La studentessa 22enne scomparsa da Furio Camillo a Roma è stata trovata morta in un bosco di Poli. L'ex fidanzato fermato l'avrebbe uccisa a coltellate e nascosta in una valigia all'interno di un bosco.

A cura di Alessia Rabbai

Ilaria Sulla scomparsa da Roma

Ilaria Sula è stata trovata morta in via di Guadagnolo nel Comune di Poli. L'ex fidanzato l'avrebbe uccisa a coltellate, per poi nasconderla all'interno di una valigia. L'accusa è di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il corpo senza vita della studentessa universitaria ventiduenne di Scienze Statistiche della Sapienza era chiuso nel bagaglio in fondo ad un dirupo in un bosco. Il ritrovamento è avvenuto all'alba di oggi, mercoledì 2 aprile, a circa quaranta chilometri da Roma.

Per il delitto è sospettato l'ex, un ventitreenne di origini filippine, con il quale aveva avuto una frequentazione. Gli agenti lo hanno trovato e portato in Questura, dove verrà ascoltato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini della Procura della Repubblica di Roma. Avrebbe confessato l'omicidio.

I poliziotti la cercavano da giorni in varie aree tra Roma e la Città Metropolitana, dopo la denuncia sporta dai famigliari al Commissariato San Lorenzo, ricerche che purtroppo si sono concluse con un esito tragico. Gli investigatori oggi hanno fatto degli accertamenti anche a Roma in via Homs nel quartiere Africano, dove si sospetta che la giovane per qualche motivo sia stata di passaggio negli scorsi giorni. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita all'Istituto di Medicina legale della Sapienza, dove verrà fatta l'autopsia.

L'ex fidanzato è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere

Secondo le prime riscostruzioni dell'omicidio Ilaria Sula sarebbe stata uccisa a coltellate dall'ex fidanzato all'interno di un appartamento a Roma. L'ex si sarebbe poi disfatto del cadavere, chiudendolo all'interno di una valigia, per poi abbandonarla in una zona boschiva della provincia di Roma. Ad incastrare l'ex sarebbe stata anche l'analisi dei tabulati e delle celle telefoniche, che hanno portato gli investigatori a lui.

Uno dei suoi amici ed ex collega, Adrian, appresa la notizia del tragico ritrovamento di Ilaria, ha scritto un post per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alle ricerche, anche condividendo gli appelli: "Grazie a chi si è impegnato a diffondere i post, la voce e la speranza. Non c'è molto da dire purtroppo. L'unica cosa è che non se la meritava una fine così".

La testimonianza delle amiche

Tra Ilaria Sula e le sue coinquiline dopo il suo allontanamento da casa c'è stato uno scambio di messaggi. Secondo le prime informazioni apprese Ilaria fino a sabato mattina scorso ha risposto ai messaggi che le mandavano preoccupate, anche se non avrebbe detto loro il motivo del suo allontanamento. Venerdì scriveva di trovarsi a Napoli. Circostanze ancora tutte da accertare in sede d'indagine. Le domande sorte in un primo momento sono state se fosse veramente Ilaria a rispondere ai messaggi oppure era già morta e qualcuno ha preso il suo smartphone per depistare le ricerche?

Le sue coinquiline dubitando che fosse lei a scrivere, tramite Instagram hanno continuato a rivolgerle appelli: "Ilaria per favore fai una telefonata, facci sentire la tua voce". Dalle indagini è poi stato confermato il sospetto: è emerso che l'ex fidanzato avrebbe utilizzato il suo telefono per postare storie sul profilo social, per farla credere viva.

Ilaria Sula era scomparsa il 25 marzo da Roma

Ilaria Sula si è allontanata dall'abitazione in cui viveva con le sue coinquiline in zona Furio Camillo a Roma la sera di martedì scorso 25 marzo. Loro non vedendola rientrare hanno diffuso un appello sui social network e tramite un passaparola nelle chat tra studenti universitari, per chiedere aiuto a chiunque l'avesse vista, di segnalarlo alle forze dell'ordine.

Sono state ore di apprensione, perché il suo telefono risultava spento e non c'era modo di mettersi in contatto con lei. La speranza è che Ilaria stesse bene e che il suo fosse solo un allontanamento temporaneo destinato a risolversi. Ogni speranza si è infranta stamattina presto, con il ritrovamento del suo corpo senza vita.