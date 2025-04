video suggerito

Si cerca ancora Ilaria Sula, scomparsa dal 25 marzo: i messaggi con le coinquiline, poi il nulla Ancora non si hanno notizie di Ilaria Sula, la giovane di 22 anni scomparsa da Roma il 25 marzo. La ragazza ha spento il telefono e smesso di rispondere ai messaggi delle amiche. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilaria Sulla scomparsa da Roma

Non si hanno ancora notizie di Ilaria Sula, la ragazza di 22 anni scomparsa dal suo appartamento di Roma in zona San Lorenzo. La giovane, secondo quanto riportato dalle sue coinquiline, è uscita di casa e non ha più fatto ritorno. Inizialmente rispondeva ai messaggi che le ragazze le inviavano su Whatsapp, poi il silenzio. Da mercoledì non risulta che abbia più fatto accesso sull'app di messaggistica. I suoi amici e i familiari la stanno cercando dappertutto, insieme agli agenti della Polizia di Stato che hanno concentrato le ricerche nella zona est di Roma, al Quarticciolo, Prenestina e Napoli. Nonostante gli appelli e le foto sui social della ragazza siano stati condivisi da centinaia di persone, di lei non si sa ancora nulla. Il telefono, risulta spento.

Come mai si sia allontanata, rimane un mistero. Le coinquiline hanno riferito che la sera del 25 marzo era uscita di casa senza salutare ma non si sono preoccupate. Era infatti successo già altre volte che la giovane lasciasse l'appartamento senza dire nulla, ma era sempre tornata, e nessuna delle altre ragazze aveva mai avuto motivo di pensare che potesse non farlo. Quando martedì hanno visto che non faceva rientro, si sono preoccupate. Le hanno scritto, lei inizialmente ha risposto, poi ha smesso di farlo. Il telefono, da allora, non è più attivo. Se sia da sola, o in compagnia di altre persone, non è chiaro.

Ilaria Sula è alta 1,65 metri, ha gli occhi verdi/azzurri e capelli castani tagliati alle spalle. Al momento della scomparsa indossava una tuta nera e un giubbotto di jeans, e aveva con sé uno zaino. Chiunque abbia sue informazioni può contattare il 112.