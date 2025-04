video suggerito

Effetto Giubileo, il centro di Roma agli americani: boom di case acquistate dagli statunitensi Il report del portale Getaway: l'effetto Giubileo sta determinando un aumento esponenziale nella ricerca di case da acquistare a Roma da parte dei cittadini stranieri su una fascia di mercato medio alta e alta.

A cura di Enrico Tata

Secondo un report del portale Getaway, l'effetto Giubileo sta determinando un aumento esponenziale nella ricerca di case da acquistare a Roma da parte dei cittadini stranieri su una fascia di mercato medio alta e alta. Le richieste di appartamenti nella Capitale e in generale nel Lazio, riporta il Messaggero, sono aumentate del 42 per cento negli ultimi 4 anni, e il trend positivo sta proseguendo anche nel 2025. Un mercato che, come anticipato, è trainato proprio dagli Stati Uniti, con il 36 per cento del totale delle ricerche e una crescita annuale di oltre l'otto per cento. Seguono il Regno Unito con il 12 per cento e la Germania con il 5,7 per cento.

La domanda che arriva dall'estero è orientata soprattutto su immobili per un valore che supera il milione di euro, quasi una richiesta su tre, seguiti dagli appartamenti che hanno un valore compreso tra 500mila e un milione di euro, 21 per cento delle richieste, e nella fascia media, 250-500 mila euro (20,71 per cento). In generale a Roma il valore medio degli immobili richiesti dagli stranieri nel 2024 si attesta a 1.355.793 euro, meno 2,36 per cento rispetto al 2023.

Gli acquirenti stranieri cercando soprattutto un appartamento di pregio a Roma, nei quartieri centrali della Capitale. Tra le richieste di immobili in città da da parte degli stranieri, al primo posto ci sono gli americani con il 38,69 per cento della richiesta. Al secondo posto ci sono le richieste provenienti dall'Italia, cioè da cittadini esteri che le inviano mentre stanno trascorrendo le proprie vacanze in Italia (15,8 per cento). "Un dato molto significativo, perché evidenzia come l’interesse e la voglia di acquistare una casa nasca proprio dopo aver scoperto e visitato durante un soggiorno o una vacanza le bellezze che Roma e il suo territorio possono offrire", ha spiegato Simone Rossi di Gate-away.com.

La zona preferita dai cittadini stranieri dopo la Capitale sono la Tuscia e la Sabina. Crescita per le richieste sul lago di Bracciano e poi Arpino e Veroli in provincia di Frosinone.