Elicotteri cercano i ladri dopo sparatoria a Roma Est, i residenti: "Abbiamo paura, barricati in casa" Due elicotteri stanno sorvolando la zona di Roma Est per cercare di rintracciare i ladri che hanno aperto il fuoco in gioielleria al centro commerciale. Una residente a Fanpage.it: "I nostri figli si sarebbero dovuti incontrare lì stamattina, poteva essere un incubo – spiega – Ci siamo barricati in casa, abbiamo paura".

A cura di Beatrice Tominic

Uno degli elicotteri in volo nella zona di Roma Est (cerchiato) e le saracinesche dei negozi abbassate durante la sparatoria.

Paura nella zona di Roma Est dopo la sparatoria nella gioielleria del centro commerciale. Due ladri hanno fatto irruzione armati a metà della mattinata di oggi, mercoledì 10 luglio 2024, nel negozio con armi da fuoco e a volto coperto per svaligiarlo. Continuano le ricerche dei criminali dopo la fuga. I due hanno minacciato la commessa e si sono fatti consegnare monili e gioielli in oro. A notare la scena un vigilantes. I due malviventi hanno aperto il fuoco, la guardia giurata ha risposto ed è nato un conflitto a fuoco.

I due sono riusciti nel frattempo a darsi alla fuga su una Fiat Punto grigia: per rintracciarla la polizia si sta muovendo sia via terra con le automobili sia con due elicotteri. "Si sentono e si vedono, è chiaro che stiano cercando qualcuno – dice a Fanpage.it una residente – Non appena appreso dell'accaduto ci siamo barricati dentro casa. Ci sentiamo fortunati: ogni mattina i nostri figli si incontrano con altri amici del quartiere nel centro commerciale, per vedere le vetrine o a prendere un po' di fresco. Ma ieri hanno fatto tardi e sono rimasta a casa a dormire un po' di più. Sarebbe potuto diventare un incubo".

Saracinesche abbassate e clienti barricati nei negozi

Non solo residenti. Ovviamente, non appena sentiti gli spari, anche dipendenti e clienti si sono barricati nei negozi, come mostrano la foto in basso e il video in alto. A scopo precauzionale commesse e commessi hanno chiuso i negozi, bloccando i clienti al loro interno per evitare il peggio. Uno scenario tutt'altro che abituale per chi è entrato a Roma Est poco dopo, trovando, come mostrano i pochi secondi di video, i negozi con le saracinesche abbassate.

Clienti bloccate in un negozio di abbigliamento nel centro commerciale di Roma Est durante la sparatoria. Foto da Welcome to Favelas.

Elicotteri in volo sul parco vuoto per le ricerche, i residenti: "Abbiamo paura"

Tutto è iniziato con un articolo letto online. "I nostri figli si riuniscono quasi ogni mattina al centro commerciale. Fuori fa caldo, è vicino casa ed è un posto fresco. Anche oggi si sarebbero dati appuntamento al solito posto, ma ieri sera fortunatamente hanno fatto tardi – racconta a Fanpage.it una residente – Poi abbiamo letto l'articolo della sparatoria, avvenuta proprio lì, fra i negozi. Lo hanno girato in un gruppo di genitori. E ci siamo chiusi tutti in casa, preoccupati: non ci muoveremo fino a quando non li avranno presi".

Si vede che, rispetto agli altri giorni, si respira un'atmosfera diversa. "Qui sotto il parco è sempre pieno di bambini e ragazzini che giocano ogni giorno. Oggi non c'è nessuno. Si sentono ancora le sirene in lontananza. E si vedono elicotteri volare basso, alla ricerca di qualcuno – continua – È da più di un'oretta che sorvolano la zona. Magari i due ladri si sono già allontanati dal quartiere, ma noi ci sentiamo più sicuri così. Se possiamo evitare di uscire, lo facciamo".

La rapina e la sparatoria nel centro commerciale di Roma Est

Il colpo è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Hanno fatto irruzione in gioielleria in due e hanno minacciato la commessa, costringendola a farsi consegnare monili e gioielli in oro. A notare la scena un vigilantes che, dopo gli spari esplosi dai due, avrebbe risposto al fuoco. Nel frattempo, però, i due ladri, ancora a volto coperto, si sono dati alla fuga su una Fiat Punto grigia: è questa l'automobile che la polizia sta cercando di rintracciare in queste ore.

Fortunatamente nel corso della sparatoria nessuno è rimasto ferito. "Se penso che potevano esserci i nostri figli…", continua preoccupata la residente. Da quantificare, invece, il bottino: secondo le prime informazioni, avrebbero portato via con sé tutta la merce esposta in vetrina.