Centinaia di fedeli hanno dormito in strada per i funerali del Papa: il video per le strade di Roma Sono state tantissime le persone che hanno deciso di trascorrere la notte a ridosso dei varchi di accesso a piazza San Pietro a Roma per poter partecipare ai funerali di papa Francesco.

A cura di Enrico Tata

Centinaia di fedeli hanno trascorso la notte a ridosso dei varchi di accesso a piazza San Pietro a Roma per poter partecipare ai funerali di papa Francesco. La cerimonia comincerà alle ore 10 e la piazza è già quasi piena, con cinque maxischermi che sono stati allestiti per permettere a tutti di osservare il rito: due sotto al sagrato, altri due ai lati del colonnato, e uno prima di via della Conciliazione.

Molti fedeli, come anticipato, hanno deciso di trascorrere la notte nei pressi dei sette varchi di accesso posizionati ai lati di San Pietro, sia dalla parte di piazza Risorgimento che dalla parte di via Gregorio VII e Porta Cavalleggeri, e in via della Conciliazione, sia ai lati che all'inizio in piazza Pia. In tantissimi si sono accampati con i sacchi a pelo sui marciapiedi e sulle strade e hanno cercato di riposare in attesa dell'apertura dei cancelli, avvenuta intorno alle 6 di questa mattina. C'è chi viene dall'estero e dall'Italia, chi ha dormito nei sacchi a pelo per paura di non riuscire ad entrare in tempo, ma anche qualcuno che è stato truffato, come vi abbiamo raccontato: l'albergo che aveva prenotato in realtà non esiste.

Sono previste circa 40mila persone in piazza e 100mila persone sono già presenti su via della Conciliazione. "A circa un'ora dall'inizio della cerimonia, Piazza San Pietro è prossima al riempimento della capienza di 40 mila. Si stimano 100 mila persone già presenti in Via Conciliazione e lungo le vie di afflusso. 31 le delegazioni che hanno già fatto accesso in Vaticano", la comunicazione ufficiale del Centro per la Gestione della Sicurezza dell'Evento presso la Questura di Roma. "L'afflusso procede regolare", fa sapere ancora la questura di Roma.