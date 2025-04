Due ragazze truffate per i funerali del Papa: “Dormiamo in strada, il nostro hotel non esisteva” Il racconto di due turiste spagnole a Fanpage.it: “Perché dormiamo qui? Abbiamo avuto un piccolo problema: quando siamo arrivate abbiamo visto che l’hotel che avevamo prenotato in pratica non esiste. Ci hanno mentito e quindi non avevamo alcun posto dove dormire”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

"Siamo arrivate a Roma, ma l'hotel che abbiamo prenotato non esisteva". E così due ragazze spagnole hanno deciso, come altre centinaia di persone, di trascorrere la notte nei pressi di piazza San Pietro. Per partecipare ai funerali di papa Francesco hanno deciso di dormire nei pressi della nuova piazza Pia, all'imbocco di via della Conciliazione.

Le giovani hanno raccontato ai microfoni di Fanpage.it: "Veniamo da Barcellona e siamo arrivate alle 11. Perché dormiamo qui? Abbiamo avuto un piccolo problema: quando siamo arrivate abbiamo visto che l'hotel che avevamo prenotato in pratica non esiste. Ci hanno mentito e quindi non avevamo alcun posto dove dormire o dove andare. E quindi abbiamo deciso di venire qua a dormire".

Le due ragazze spagnole erano consapevoli che riposare sarebbe stato molto complicato: "Lo sappiamo, probabilmente non dormiremo. Ma prima si stava bene, c'era spazio. Adesso invece in pochi minuti c'è molta gente. Un'ora fa stavamo bene, perché c'era spazio a sufficienza per riposare un pochino, ma da un'ora è una cosa da pazzi e le persone cominciano a innervosirsi".

E dopo la notte sono stati aperti i cancelli intorno alle 6 e i fedeli hanno cominciato a raggiungere piazza San Pietro dai diversi accessi. Si registrano attualmente lunghe code su via della Conciliazione, con la piazza che già si sta riempiendo. I funerali di papa Francesco avranno inizio alle ore 10 e saranno ufficiati dal cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio.

In campo Protezione civile, forze dell'ordine, Esercito e un gran numero di volontari. Si attendono circa 200mila persone ad assistere alle esequie e tanti altri aspetteranno il corteo funebre lungo le vie della Capitale.