Gregorio VII diventa zona pedonale per i funerali del Papa, le auto vengono rimosse: rabbia dei residenti Via Gregorio VII è diventata pedonale da piazza Pio XI a via di Porta Cavalleggeri per i funerali di papa Franesco. Rimosse le auto dei residenti: "E chi è partito per il Ponte del 25 aprile come faceva a rimuoverla?"

A cura di Enrico Tata

Una delle strade intorno al Vaticano che sarà riconvertita in mega area pedonale per consentire l'arrivo dei fedeli ai funerali di papa Francesco a San Pietro, in programma domani, 26 aprile, è via Gregorio VII.

Dalla mezzanotte tra il 25 e 26 aprile, infatti, la strada è stata chiusa al traffico e riconvertita al transito pedonale dei fedeli. Via Gregorio VII è diventata pedonale da piazza Pio XI a via di Porta Cavalleggeri. Anche le vie limitrofe, via Stefano Porcari e via delle Fornaci, nel tratto in direzione di piazza San Pietro, diventerà esclusivamente pedonale e non si escludono ulteriori chiusure nelle aree circostanti la zona dell'evento.

Per questo l'intera carreggiata di via Gregorio VII, sia la corsia centrale riservata ai bus e ai mezzi di emergenza che quelle laterali destinate al traffico delle automobili, è stata sgomberata nelle scorse ore. Decine di automobili lasciate in sosta sono state rimosse dai carroattrezzi, come testimoniato dalle fotografie pubblicate sui gruppi di quartiere. E più di qualcuno si è lamentato per il poco preavviso. C'è anche chi sostiene che attualmente per i residenti parcheggiare in zona è proibitivo perché, come detto, tutti i parcheggi lungo via Gregorio VII sono stati eliminati.

Scrive per esempio un residente: "Su Via Gregorio VII stanno portando via col carroattrezzi tutte le auto parcheggiate su ambo i lati della carreggiata (per oltre 1 km), immagino i proprietari magari partiti prima di Pasqua e ignari del provvedimento". E ancora: "Oltre ad aver generato grande disagio a chi vi abita (CHE NON SA DOVE DIAMINE PARCHEGGIARE) la maggior parte delle persone è partita per il ponte Pasqua/25 Aprile e immaginiamo quanto disagio possa aver creato questa ordinanza senza senso. Bastava chiudere il transito".

Su via Gregorio VII il divieto di fermata è in vigore dalle ore 13 del 25 aprile fino a terminate esigenze del 26 aprile.