Terrore nel parco a Roma, uomo si aggira armato di balestra: "Aiuto, sta lanciando le frecce" Paura a Roma, nel quartiere Alessandrino, dove un uomo è stato notato da passanti e residenti mentre si aggirava nel parco armato di balestra.

A cura di Beatrice Tominic

La balestra sequestrata dai carabinieri.

Stava lanciando delle frecce nel parco, quando i carabinieri sono arrivati sul posto dopo numerose segnalazioni inviate dai cittadini del quartiere Alessandrino, nel quadrante est della capitale. I fatti sono avvenuti questa mattina, mercoledì 2 aprile 2025, in via Francesco Bonafede, all'interno dell'omonimo parco.

La chiamata ai carabinieri: "Aiuto, c'è un uomo armato di balestra"

Nel corso della mattinata si sono susseguite diverse segnalazioni al nue, numero di emergenza unico 112 a cui hanno risposto i carabinieri da passanti e residenti. "Aiuto, c'è un uomo armato di balestra che lancia frecce nel parco", denunciavano le persone preoccupate, chiedendo un loro intervento tempestivo. Allarmati i militari della zona hanno subito raggiunto il luogo della segnalazione, all'interno dei giardini pubblici. Si sono accorti immediatamente della presenza dell'uomo, un cinquantunenne già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

L'uomo con la balestra nel parco

Non appena arrivati i militari si sono accorti dell'uomo. Il cinquantunenne si trovava nel parco Bonafede, in possesso di una balestra munita di 4 dardi in carbonio. Poco prima l'uomo stava utilizzando l'arma contro i pannelli della recinzione in legno dell'area verde. Così, arrivati i militari del Nucleo Radiomobile di Roma subito dopo la segnalazione, hanno denunciato l'uomo e hanno posto sotto sequestro l'arma di cui era in possesso, ancora fra le sue mani al momento del ritrovamento. Tanta paura e preoccupazione per passanti e residenti della zona, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito e nulla è stato danneggiato.