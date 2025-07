Nuovo incendio a Roma, in fiamme anche il parco di Centocelle a meno di 2 chilometri dall’esplosione Ancora fuoco e fiamme a Roma in questo venerdì 4 luglio 2025: a due chilometri dall’esplosione di questa mattina divampa un nuovo incendio nel parco di Centocelle. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

353 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il fumo visibile da poco più di un chilometro di distanza.

Non smette di bruciare Roma oggi, venerdì 4 luglio 2025. Secondo quanto appreso da Fanpage.it sono almeno una trentina gli incendi che si stanno abbattendo sulla capitale. Da nord a sud, da est a ovest: Fiumicino, Ostiense, fino alla zona est, dove le prime fiamme sono divampate stamattina a seguito dell'esplosione di una pompa di benzina e gpl in via dei Gordiani, in zona Prenestino. Qualche ora dopo, verso le 14, è esplosa una roulotte al Forte Prenestino, non troppo distante. A metà pomeriggio, poco prima delle 17, un altro rogo è divampato.

Stavolta a prendere fuoco è stata una parte all'interno del Parco Archeologico di Centocelle, a meno di due chilometri dal luogo in cui stamattina è avvenuta la terribile esplosione.

Nuovo incendio a Centocelle: cosa è successo

Non è ancora andato via l'odore acre di bruciato (e chissà quanto impiegherà ad andare via) nel quadrante est delle capitale quando, dopo la terribile esplosione di questa mattina, è scoppiata anche una roulotte al Forte Prenestino. A circa tre ore da questo secondo rogo, ne è scoppiato un altro, verso le 16.50. È successo a meno di due chilometri di distanza dalla pompa di benzina e gpl scoppiata questa mattina.

Non è chiaro cosa sia successo. L'incendio si è sviluppato all'interno del Parco Archeologico di Centocelle. In breve tempo si è alzata una fitta colonna di fumo nero vero l'alto. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, potrebbe trattarsi dell'ennesimo incendio di sterpaglie che avrebbero preso fuoco all'interno del parco.

All'interno dei giardini, però, ci sarebbero anche delle costruzioni abbandonate: non si esclude che l'incendio possa essersi esteso fino a raggiungerle, visto il colore scuro del fumo.

Aria irrespirabile a Roma dopo incendi e esplosione

L'invito a tenere chiuse le finestre e i condizionatori spenti era già scattato nella mattinata di oggi da parte di Protezione Civile e dai vertici del V municipio della capitale. L'odore acre di bruciato continua a diffondersi nella capitale, dalla zona est fino al centro e per tutta la città, trasportato dal vento caldo che in queste ore agita la città. C'è attesa per i risultati di Arpa Lazio, che analizzano la qualità dell'aria, che potrebbero arrivare entro la serata di oggi oppure nella giornata di domani.