Paura in un asilo nido di Roma, vipera si aggira nel cortile della scuola: catturata e allontanata dai bambini La vipera è caduta da un albero che sovrasta il cortile dell'asilo nido nel quartiere Giustiniana di Roma. A dare l'allarme le insegnanti, che hanno riportato in classe i bambini. Sul posto gli organi competenti si sono occupati del recupero del rettile.

A cura di Enza Savarese

La vipera all’asilo.

Si aggira una vipera velenosa nel cortile di un asilo nido di Roma, nel quartiere della Giustiniana. Paura tra le insegnanti presenti nella struttura insieme ai bambini. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale e i carabinieri forestali che insieme alla Protezione Civile hanno messo in sicurezza la zona, allontanando i piccoli alunni e i docenti dall'animale. Il rettile non ha causato danni, ma solo molto spavento tra i presenti al momento della caduta nel cortile della scuola.

Sul posto Andrea Lunerti, l'etologo che ha catturato la rettile identificandola come un esemplare femmina di "Aspis Francisciredi", si tratta di una vipera comune. L'animale dopo essere stato catturato verrà allontanato dal centro abitato per ritornare al suo habitat naturale.

La cattura della vipera nel cortile di un asilo nido del quartiere La Giustiniana di Roma foto Andrea Lunerti

Secondo una prima ricostruzione la vipera si trovava su uno degli alberi che circondano il cortile dell'asilo nido. Mentre strisciava tra un ramo e l'altro, il rettile è caduto, atterrando dopo diversi metri nei locali esterni della scuola. La vipera fortunatamente non è atterrata nelle vicinanze di nessun bambino, ma le prime a dare l'allarme sono state le insegnanti che hanno assistito alla caduta, accorgendosi già da lontano che si trattasse di un serpente, ma inconsapevoli in quel momento che fosse proprio una vipera velenosa.

Dopo aver atteso l'arrivo delle autorità competenti, il rettile è stata catturato e messo in sicurezza in una teca di plastica. A disporne il trasferimento è stato il comandante dei carabinieri forestali Cicolani, che ha deciso di allontanarla dal centro abitato per reinserirla nel suo habitat naturale a circa quattro chilometri di distanza dal luogo del ritrovamento.

L’etologo Andrea Lunerti recupera la vipera dal cortile della scuola