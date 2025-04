video suggerito

Ecco il nuovo ponticello del Pigneto: dall'8 aprile modifiche alla viabilità del quartiere È stato inaugurato questa mattina, lunedì 7 aprile 2025, il nuovo cavalcavia che collega la zona est ed ovest del Pigneto. Roma mobilità annuncia la ripresa da domani 8 aprile anche del transito dei bus sulla circonvallazione Casilina est. La nuova passerella potrà essere usata dai residenti fino al 2029, quando verrà sostituita dalla piazza pedonale in via di costruzione.

A cura di Enza Savarese

A 72 ore dalla demolizione del vecchio ponticello è stata inaugurata al Pigneto la passerella provvisoria, nuovo anello di congiunzione tra i due lati del quartiere fino al 2029, periodo in cui si stima la fine dei lavori per la nuova fermata della stazione ferroviaria, quando verrà inaugurata anche la nuova piazza pedonale. Il provvisorio collegamento, ultimato come da programma nel fine settimana dagli addetti ai lavori, è stato a gran voce richiesto dai residenti della zona, che non potevano fare a meno di un ponte che collegasse le zone est ed ovest del quartiere. Da martedì 8 aprile riprenderà anche la circolazione dei bus sulla circonvallazione Casilina est.

Il nuovo ponticello aperto oggi, 7 aprile 2025 al Pigneto

"Questa mattina com'era in programma è stato aperto il passaggio tra le due sponde della circonvallazione Casilina e il Pigneto", la annuncia il presidente del Municipio V di Roma, Mauro Caliste pubblicando un video sui suoi canali social dal nuovo ponticello, che è da oggi percorribile. La struttura resterà in piedi fino al 2029. "Ci accompagnerà per un po' di tempo in attesa di un'infrastruttura fondamentale per la città e di una nuova piazza verde", scrive anche l'assessore del Municipio V Edoardo Annucci, ricordando i lavori che Ferrovie dello Stato sta eseguendo per assicurare al quartiere la nuova stazione ferroviaria, che sarà un nodo fondamentale per la mobilità dei residenti.

I residenti del Pigneto percorrono il nuovo cavalcavia

Dall'8 aprile torna il transito anche sulla circonvallazione Casilina est

Sentendo ancorala nostalgia per lo storico cavalcavia del quartiere, dopo i disagi del fine settimana, i residenti del Pigneto si sono svegliati questa mattina, lunedì 7 aprile, percorrendo il nuovo ponticello provvisorio. Il precedente, abbattuto per permettere il prosieguo dei lavori di Fs, verrà comunque integrato nel nuovo progetto urbano. Come ha assicurato anche il presidente Caliste, i sampietrini dello storico ponticello sono stati conservati al momento della demolizione per poter essere inseriti nella nuova piazza pedonale che coprirà i binari della nuova stazione. Intanto come fa sapere Roma Mobilità sul proprio sito, da domani, martedì 8 aprile 2025 verrà ripristinata la circolazione dei bus sulla circonvallazione di Casilina est. Nel 2026 invece si concluderà la prima fase dei lavori, in cui si auspica la realizzazione della fermata sulla FL1/FL3.

Lavori al Pigneto per la nuova stazione tra il disagio dei residenti

I lavori per la nuova stazione ferroviaria si svolgeranno di notte assicura il presidente Caliste "per evitare disagi ai residenti". A dar voce e tutela agli abitanti del Pigneto è il comitato di quartiere Pigneto-Prenestino che proprio per oggi, lunedì 7 aprile ha fissato una prima assemblea. Alle 19.30 presso il cinema L'Aquila ci sarà un primo incontro sul vallo ferroviario per far presente i disagi e le richieste dei residenti agli organi competenti.