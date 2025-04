Pigneto diviso in due: demolito il ponticello, le immagini della ‘voragine’ che separa il quartiere Iniziati i lavori di demolizione del ponticello al Pigneto. I residenti salutano lo storico cavalcavia mentre le ruspe lo distruggono. I lavori si sono resi necessari per la costruzione della nuova stazione ferroviaria. Attesa per il 7 aprile una nuova passerella collegare le due parti del quartiere. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enza Savarese

Era programmata da settimane, ma l'abbattimento del "ponticello" al Pigneto di Roma lascia nostalgici e delusi i residenti della zona, che avevano detto addio allo storico cavalcavia la mobilitazione"un ultimo selfie al ponticello" organizzato dal collettivo di quartiere. Dopo la chiusura al pubblico a partire da ieri, giovedì 3 aprile, le ruspe oggi hanno distrutto il cavalcavia che collegava il quartiere. I lavori fanno parte del progetto avviato da Municipio e Ferrovie dello Stato per edificare la nuova stazione ferroviaria al Pigneto.

Ponticello al Pigneto: residenti riuniti per la demolizione

Non pochi residenti si sono riuniti questa mattina per assistere alla demolizione del cavalcavia. Alcuni che non potevano essere presenti fisicamente, hanno assistito al lavoro delle ruspe in videochiamata. Un legame con un cavalcavia urbano che i residenti non riescono davvero a spiegare a parole a chi non è della zona. Il ponticello rappresenta una congiunzione tra il quartiere est e quello ovest che non è soltanto logistica. Quella che molti residenti considerano "un'arteria" del quartiere per anni è stata anche luogo simbolico e d'incontro per portare anche messaggi di politici e di protesta.

Demolizione del ponticello al Pigneto

Dal 7 aprile passerella sostitutiva per collegare il quartiere

Il Municipio promette che entro 72 ore, ovvero il 7 ottobre 2025, verrà predisposta una passerella che durante i lavori servirà come collegamento tra le zone est ed ovest del quartiere. In assenza di un collegamento, i residenti dovranno allungare il loro percorso fino a via Casilina o via Prenestina se vorranno raggiungere i due estremi del quartiere Pigneto. Una problematica che verrà ufficialmente risolta al termine dei lavori di FS, che ha programmato di "ricucire" le due parti di quartiere tramite una piazza pedonale che fungerà da copertura per la nuova fermata ferroviaria.

Demolizione del ponticello al Pigneto

Demolizione del ponticello: le dichiarazioni del presidente di Municipio

Con delle storie sui suoi profili social il presidente del Municipio V di Roma Mauro Caliste ha mostrato l'avvio dei lavori di demolizione del ponticello del Pigneto. Rassicurando i residenti il presidente Caliste ha ribadito la necessità della demolizione per portare avanti i lavori per la nuova fermata ferroviaria, promettendo la reinegrazione del cavalcavia nella nuova piazza. "La storica pavimentazione è stata messa da parte per poter essere utilizzata ed integrata nella piazza che verrà edificata nel quartiere", ha detto.