Il Pigneto dice addio al "ponticello" con un ultimo selfie: verrà demolito per i lavori della nuova stazione Addio al ponticello del Pigneto, il cavalcavia verrà abbattuto nella giornata di venerdì 4 aprile 2025 per consentire i lavori di Rfi per la costruzione della nuova fermata della ferrovia.

A cura di Enza Savarese

Immagine di repertorio

Chiude oggi alle 14 di giovedì 3 aprile 2025 lo storico "ponticello" ciclopedonale del Pigneto. Il cavalcavia sarà abbattuto ufficialmente venerdì 4 aprile per permettere l'avvio ai lavori per la nuova stazione ferroviaria, i cui lavori sono finalmente iniziati. Una decisione che ha spinto il comitato di quartiere ad organizzare un ultimo saluto dei residenti, che nella serata di mercoledì 2 aprile si sono riuniti per "ultimo selfie al ponticello".

Addio al ponticello del Pigneto: attesa una nuova passerella

Nei programmi dei lavori comunali il cavalcavia si sarebbe dovuto abbattere definitivamente. Tuttavia un tavolo tra Municipio e comitato di quartiere ha promesso una nuova passerella, che inizialmente non era prevista, ma che è vitale per i residenti per poter raggiungere scuole, mercato e biblioteca senza dover arrivare a via Prenestina o via Casilina. Per la nuova passerella bisognerà aspettare però il 7 aprile. Come spiega il Comitato di Quartiere Pigneto-Prenestino, i tecnici della Rete Ferroviaria Italiana, incaricati dei lavori, hanno esposto l'impossibilità di inaugurare il nuovo passaggio già nella giornata di oggi. Tuttavia tecnici e comune assicurano il rispetto dei tempi per la nuova apertura.

L'attenzione per i bisogni dei residenti è uno dei punti chiave di cui si è parlato anche ieri, mercoledì 2 aprile all'iniziativa lanciata dal comitato di quartiere per salutare il ponticello. "Bisogna ribadire ad Rfi e alle istituzioni della città che gli abitanti e i loro bisogni devono essere presi in considerazione nello svolgimento di questi lavori", ha detto Enza del comitato Pigneto-Prenestino.

L'avviso dei lavori per la nuova fermata al Pigneto

Lavori al Pigneto: chiusure e deviazioni del traffico

I lavori di demolizione del cavalcavia, attesi per domani 4 aprile comporterà una chiusura provvisoria di alcune vie della zone per permettere che i lavori vengano eseguiti in sicurezza. Nello specifico, sulla circonvallazione Casilina est è prevista la chiusura della carreggiata da via del Pigneto a via De Magistris, consentendo il transito pedonale. di conseguenza saranno deviate le linee bus 105, MC e, di notte, N11, direzione Parco di Centocelle.

Demolizione ponticello: strisce blu e indennizzi per i lavori

L'attività di demolizione sarà eseguita in 72 ore, cruciale la scelta del weekend per i lavori, volti a non creare troppi disservizi ai residenti. Tuttavia come riporta un comunicato di Roma Capitale, il Comune sta valutando la possibilità di "erogare indennizzi per i disagi di questo periodo a commercianti e residenti". Inoltre è stato chiesto al Dipartimento di Mobilità di prevedere strisce blu per i residenti così da far rotare gli spazi di sosta nel fine settimana.

L'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè ha inoltre assicurato che nei lavori finali è garantita l'integrazione del porticciolo nella piazza che si creerà in superficie della nuova stazione.

Pigneto, un tavolo tra residenti e municipio

Il comitato di quartiere fa inoltre sapere che l’assessore Patanè ha accettato la proposta di aprire un tavolo permanente con i residenti "per consentire alla popolazione la partecipazione e la condivisione delle scelte che possono migliorare qualità di vita e benessere", si legge sulla loro pagina Facebook. Il tavolo verrà convocato dal Municipio entro 30 giorni e vedrà la presenza anche della Polizia Municipale, che gestirà la viabilità della zona durante il periodo dei lavori.