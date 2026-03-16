Diramazione Roma Sud, chiusa la stazione di San Cesareo per lavori: orari e modifiche alla viabilità

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La stazione di San Cesareo sulla Diramazione Roma Sud chiuderà dalle ore 22:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 marzo e dalle ore 22:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 marzo. La chiusura serve a consentire i lavori in programma lungo quel tratto di strada. Si tratta di interventi di pavimentazione stradale e attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia. A renderlo noto Autostrade per l'Italia in una comunicazione, che ha informato i viaggiatori, dando indicazioni sui giorni e sugli orari della chiusura e in merito a come cambia la viabilità lungo il tratto di strada interessato agli interventi.

Chiusure sulla Diramazione Roma Sud: giorni e orari

D19 diramazione Roma Sud, chiuderà all'altezza della stazione di San Cesareo dalle ore 22:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 marzo. Il tratto interessato dalla chiusura è in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da Roma/Grande Raccordo Anulare, per lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia delle Faete e Sant'Andrea.

Dalle ore 22:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 marzo sarà invece chiusa in entrata verso Roma Grande Raccordo Anulare e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia Campo Sportivo, Campo Gillaro, delle Faete.

Modifiche alla viabilità sulla Diramazione Roma Sud per lavori

Autostrade per l'Italia ai viaggiatori che devono percorrere il tratto di strada interessato ai lavori e alle verifiche in programma lungo la Diramazione Roma Sud all'altezza della stazione di San cesareo consiglia in alternativa di utilizzare la stazione di Monteporzio Catone. Anche per le chiusure di giovedì e venerdì in alternativa, continua Autostrade per l'Italia, si consiglia di utilizzare la stazione di Monteporzio Catone.