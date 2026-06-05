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Tragedia sull’A1, schianto tra auto all’altezza di San Cesareo: un morto, autostrada chiusa verso Napoli

Un grave incidente si è verificato sull’ A1, all’altezza del chilometro 584,200, San Cesareo. A causa dello schianto ci sono stati un morto e due feriti gravi, tanto da richiedere l’intervento di due eliambulanze. Chiusa l’autostrada del Sole verso Napoli.
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A cura di Roberto Abela
Uno dei veicoli coinvolti nell’incidente
Uno dei veicoli coinvolti nell’incidente

Un incidente mortale si è verificato intorno alle 14 sull'autostrada A1 all'altezza del chilometro 584,200, uscita San Cesareo. Sul posto è intervenuta la squadra 24A dei vigili del fuoco e i sanitari del 118 con due eliambulanze per il trasporto dei feriti gravi. Sono tre le persone coinvolte nel sinistro, una delle quali è deceduta. Le altre due sono in codice rosso. Al momento la viabilità verso Napoli risulta interrotta.

Articolo in aggiornamento

I soccorsi intervenuti sul posto
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